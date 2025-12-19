Владимир Путин допустил возможность снижения налога

По словам президента России, главная цель для экономики страны — уйти от теневой экономики

Президент России Владимир Путин во время традиционного мероприятия «Итоги года» заявил, что не отрицает вероятности снижения налоговой нагрузки.

— Самый честный и прозрачный способ достижения наших целей — сбалансированности бюджета — это повышение НДС. Нужно избавиться от теневой экономики и неуплаты налогов. Это серьезная задача, — заявил глава государства.

При этом, по словам Путина, этот «острый вопрос повышения налогов» долго обсуждался в правительстве.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Центробанк понизил ключевую ставку до 16%. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Дмитрий Зайцев