Перевозчики просят провести независимую оценку работы «Платона»

Участники рынка заявили, что донастройка системы не полностью решила проблему необоснованных штрафов из-за РЭБ

Фото: Реальное время

В ответ на многочисленные обращения грузоперевозчиков в связи ошибочными штрафами «Платона» оператор внес изменения. С 1 сентября сервис автоматически достраивает маршрут фуры, если бортовое устройство потеряло спутниковый сигнал — зачастую помехи вызывала работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотников. Однако, как сообщили «Реальному времени» в отрасли, мера не решила проблему полностью. Участники рынка настаивают на необходимости независимой оценки работы системы и упрощении порядка досудебного обжалования штрафов.

«Платон» выстроит маршрут — штрафов не будет?

С 1 сентября «Платон» автоматом достраивает маршрут транспортного средства в случае потери бортовым устройством спутникового сигнала. Предполагалось, что это избавит перевозчиков от шквала необоснованных штрафов, которые они получают в последние полтора года.

В этот период в России участились случаи атак беспилотников и, как следствие, во многих регионах сейчас работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что и привело к массовым сбоям в «Платоне». В результате транспортные компании ошибочно наказывали рублем. По оценкам татарстанских перевозчиков, размер денежных санкций достигает 20—30% от общих затрат, что уводит бизнес за грань рентабельности, и на фоне общей тяжелой ситуации в отрасли это подкосило многих игроков.

В условиях работы РЭБ рамки на трассах не «видят» бортовое устройство в машине, поэтому деньги со счета перевозчика не списываются. До сентября такой проезд считали неоплаченным и выписывали штраф. Теперь же, после сентябрьских перенастроек «Платона», их быть не должно. «Реальное время» поинтересовалось у участников рынка, как обстоят дела на самом деле.

«В некоторых случаях маршрут восстанавливается верно, в других — возникают неточности»

Как сообщил изданию совладелец ПЭК, президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов, информации об административных правонарушениях с 1 сентября действительно не поступало, поэтому в компании пока не располагают данными: корректно ли работает система.

— Однако, даже если система работает корректно, и проблем, связанных с работой средств РЭБ, у перевозчиков больше не возникнет, нельзя пренебрегать вероятностью возникновения неполадок с отдельным бортовым устройством. Если таковые были обнаружены, необходимо незамедлительно уведомить СВП «Платон» о неисправности, после чего оформить маршрутную карту и ожидать получения нового бортового устройства, — сообщил он.

По его словам, важно помнить, что перевозчик имеет право оформить маршрутную карту и на основании нее произвести корректный платеж в систему «Платон» в течение четырех суток, если при прохождении рамки у него возникли сомнения в правильности тарификации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев сообщил, что перевозчики уже наблюдают случаи, когда система автоматически достраивает маршруты при потере сигнала.

— В целом это позитивное нововведение, особенно в условиях активной работы РЭБ, которые нередко глушат сигнал GNSS, — отметил он, — Однако на практике корректность достроенного маршрута сильно зависит от характера поездки и качества работы оборудования. В некоторых случаях маршрут восстанавливается верно, в других — возникают неточности, особенно при сложных городских маршрутах или при частых остановках.

После внедрения новой логики маршрутизации число ошибочных штрафов немного снизилось, особенно в регионах с высокой активностью РЭБ или нестабильным GPS-покрытием, признал спикер. «Тем не менее, полностью проблему это не решило. Иногда система неправильно интерпретирует маршрут или считает его незавершенным, что влечет за собой автоматическое начисление штрафа. Особенно это касается случаев, когда техника теряет связь на длительный период», — добавил он.

«Важно запустить процедуру независимой оценки работы системы»

Проблема еще и в том, что ошибочные штрафы очень тяжело оспорить, отмечают в отрасли. На многочисленные обращения, по словам перевозчиков, из «Платона» приходят отписки или жалобы остаются вовсе без ответа. В итоге доказать необоснованность денежной санкции довольно сложно.

скриншот с сайта 2ГИС

Процесс рассмотрения жалоб на необоснованные начисления «Платона» может занимать до трех месяцев, сообщил Вадим Филатов. По его словам, это создает административный барьер для перевозчиков — оплата штрафов необходима в течение 30 дней, чтобы оплатить их со скидкой, что обычно и происходит.

— На наш взгляд, важно разработать и запустить процедуру независимой оценки работы системы, которая поможет определить: действительно ли водитель двигался с выключенным, неисправным, просроченным бортовым устройством или произошел сбой в считывании данных. Это позволит сократить долю неправомерно выписанных штрафов и снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, — подчеркнул он.

Оспорить штраф возможно, но это по-прежнему сопряжено с бюрократическими трудностями, продолжил тему Михаил Коптев. По его словам, потребуется собрать доказательства, подтвердить маршрут движения (по данным тахографа, путевке, видео с регистратора). «Процесс может затянуться на несколько недель. В ряде случаев перевозчикам удается добиться отмены штрафа, но не все готовы тратить на это время и ресурсы, особенно если речь идет о сравнительно небольших суммах. По этой причине важно не только совершенствовать алгоритмы маршрутизации в «Платоне», но и упростить механизм досудебного обжалования», — считает он.

скриншот с сайта Яндекс.карты

«Оспорить практически невозможно»

Представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Казани Александр Линдваль сообщил изданию, что обратной связи от сообщества татарстанских перевозчиков о том, насколько эффективны сентябрьские новшества в «Платоне», пока нет. На недавней встрече в Набережных Челнах представители транспортных компаний обсуждали эту проблему, бизнес делился опытом.

— Но тут же быстро все не произойдет, штрафы не сразу приходят. Они могут прийти через неделю или две, иногда через месяц даже прилетают. Поэтому пока рано судить, но в целом это решение было призвано снять напряженность при использовании РЭБ. Если даже по пути следования какая-то рамка не зарегистрировала автомобиль, теперь будет считаться, что ничего страшного, маршрут достроен и штрафа быть не должно — ради этого все и делается, — сообщил он.

При этом сама процедура оспаривания штрафов, по его словам, остается несовершенной: «Есть разные способы подачи апелляций, даже до суда некоторые доходят. Но практика показывает, что только те возможно отменить, по поводу которых от «Платона» сразу приходит ответ, что на самом деле они видят, что это необоснованный штраф, но таких не более 20% и даже меньше, наверное, — в разных регионах по-разному. Как правило, они оставляют все в силе. Оспорить это практически невозможно, потому что оборудование все поверенное, и у суда нет оснований не доверять».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в пресс-службу «Платона» с запросом о первых результатах работы системы после начала автоматического выстраивания маршрутов ТС при потере сигнала, а также попросив прокомментировать предложения перевозчиков по решению проблемы. В компании сообщили, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ №504, регламентирующие работу системы «Платон» и порядок взимания платы.

— Теперь система автоматически достраивает маршрут транспортного средства при фиксации нарушений, вызванных внешними факторами (например, применением глушилок или радиоэлектронных помех). В случае сбоев плата будет списываться только за фактически пройденный участок дороги, при этом штрафы начисляться не будут, — уточнили в пресс-службе «Платона», — Механизм реконструкции маршрута начал действовать недавно, но по предварительным данным уже показал эффективность: поступления в Федеральный дорожный фонд выросли на 25%, а число нарушителей сократилось в 2,5–3 раза. В результате изменения создали более прозрачные и справедливые условия для участников рынка грузоперевозок.

В компании также добавили, что для корректной работы нового механизма рекомендуется держать бортовое устройство включённым на всём протяжении маршрута, вне зависимости от категории автомобильной дороги: «Хотя система «Платон» взимает плату только за проезд по федеральным дорогам, это позволяет точнее реконструировать маршрут при внешнем воздействии и избежать ошибок в учёте пройденных участков. Бортовые устройства (БУ) системы «Платон» сертифицированы как средство измерения, о чем свидетельствуют многочисленные документы, такие как декларации соответствия требованиям технических регламентов, сертификаты соответствия стандартам (включая ГОСТ), а также свидетельство об утверждении типа средства измерения (СИ) и свидетельство о первичной поверке».

В части вынесения штрафов в пресс-службе заявили, что эти вопросы находятся вне компетенций оператора СВП «Платон», вынесение штрафов закреплено за Ространснадзором.

Ранее же в компании сообщали нашему изданию, что с весны этого года почти 500 стационарных рамок перевели в автоматический режим и оснастили дополнительными датчиками, сверяющими их фактическое местоположение с заложенными координатами. При обнаружении расхождений транзакции будут признаваться невалидными, и штрафы не будут выписываться, уверял оператор. По его информации, Ространснадзор рассмотрел более 300 тысяч обращений, при этом влияние РЭБ подтвердил только в 20% случаев.