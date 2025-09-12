Александр Гусев: «Подъем футбола Татарстана связан с развитием инфраструктуры»

Председатель Федерации футбола РТ — об итогах Мемориала Колотова, финале Кубка РТ и развитии спорта в Закамье

Президент Федерации футбола Татарстана Александр Гусев. Фото: Реальное время

В республике завершился финал Кубка Татарстана по футболу, в Зеленодольске прошел 24-й Мемориал Виктора Колотова. Летний сезон республиканского футбола выходит в 2025 году на финишную прямую. Его предварительные итоги для «Реального времени» подвел председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев.

«Мы отдаем дань памяти лучшему футболисту нашей республики Виктору Михайловичу Колотову»

— Александр Петрович, летний сезон футбола в республике потихоньку выходит на финишную прямую. Какие первые впечатления?

— Когда проходит Мемориал Виктора Колотова, то я всегда отмечаю, что собирается весь цвет ветеранского футбола республики. Люди, которые долгие годы защищали цвета «Рубина», «КАМАЗа», «Нефтехимика», Зеленодольска, других наших городов на всероссийских соревнованиях. Собираясь вместе, проводя наш турнир в 24-й раз, мы отдаем дань памяти лучшему футболисту нашей республики — Виктору Михайловичу Колотову.

Завершился финал Кубка Татарстана с участием команд «Алабуги» и «Элмета», причем перед матчем заинтересованность в нем проявили главы администраций этих городов. Глава администрации Елабуги Рустем Мидхатович Нуриев (что любопытно, он уроженец поселка Нижняя Мактама Альметьевского района) приглашал на игру главу Альметьевска Гюзель Мударисовну Хабутдинову. Это важно, когда первые лица районов уделяют внимание развитию спорта, что, кстати, было в Альметьевске при прежнем руководителе Тимуре Нагуманове. Тимур Дмитриевич сам был действующим спортсменом, активно занимаясь триатлоном. И такой важный матч, как финал Кубка, дал возможность всем руководящим лицам посмотреть, что футбол в нашей республике активно развивается.

Общее резюме: с каждым годом интерес к розыгрышу Кубка Татарстана растет. Это я вижу в увеличении количества команд-участниц, которые не ограничиваются высшей лигой чемпионата Татарстана, но и представителями первой лиги. В этом году у нас даже прошел дополнительный квалификационный турнир для определения участников основных матчей Кубка Татарстана, ограниченный 16 командами. Самое главное: розыгрыш Кубка дает шанс стать обладателем почетного трофея, успешно сыграв порядка семи матчей.



На церемонии открытия манежа им. Николая Сентябрева Реальное время / realnoevremya.ru

— И этим шансом могли воспользоваться команды, которые принято относить к провинциальным.

— Да, Альметьевск и Елабуга — солидные города. Если буквально пять-шесть лет назад мы почти не слышали о футболе в Елабуге, а в Альметьевске существовала команда среднего уровня, то сейчас «Алабуга» входит в число сильнейших команд республики — уже на протяжении двух-трех последних лет. Сейчас к ней подтянулся Альметьевск. Поэтому пару финалистов я считаю совершенно заслуженной.

«В Лениногорске будут строить футбольный манеж»

Этот подъем республиканского футбола я связываю с тем, что раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов осуществляет программу развития футбольной инфраструктуры в районах. На сегодняшний день у нас почти шесть десятков полей с искусственным покрытием, причем я говорю о полномасштабных полях, плюс 38 крытых футбольных манежей, не говоря уже о наличии более пяти сотен универсально-спортивных площадок, где наличествуют поля с искусственным покрытием масштаба 40 на 20.

Но принципиально нам было важно констатировать развитие футбола на юго-востоке республики, потому что какое-то время центром развития стали регионы Казани, Зеленодольска.

— В этом плане хочется добавить, что ваши планы совпадают с историческим развитием футбола в республике. И в городах-финалистах ранее были команды мастеров, такие как «Алнас» в Альметьевске и «СКАТ» в Елабуге. Я краем уха слышал, как у вас шло обсуждение перспектив развития футбола в Бугульме, где еще в советские времена была команда «Буровик».

— Да, и я хотел бы отметить в плане развития большую работу глав администраций районов нашей республики. Мы на связи, и перед началом футбольного сезона, и во время его проведения. Не все гладко, сейчас я отмечаю, что такой большой город, как Лениногорск, оставался какое-то время на обочине республиканского футбола. С недавнего времени там назначен новый глава Марат Нилевич Гирфанов, который в общении со мной заверил, что там будет создано отделение футбола, и выполнил свое обещание.

Александр Гусев на торжественной церемонии. Реальное время / realnoevremya.ru

— Городская команда сейчас занимает первое место в таблице первой лиги, претендуя на выход в высший класс чемпионата Татарстана.

— И в свете этого планируется в следующем году строительство футбольного манежа в городе, что входит в осуществление программы развития футбола на юго-востоке Татарстана.

«Наши ветераны — это легенды «Рубина» и живая история советского футбола»

— Казалось бы, и года не прошло, как вы чествовали на заседании федерации футбола республики ветеранов: Альберта Файзуллина, Николая Пензина и Владимира Зайцева. И вот 22 апреля на 83-м году Владимир Иванович Зайцев ушел из жизни, а его друзья и партнеры по «Рубину» советских времен сетовали, что ранее они на Мемориал Колотова приезжали в большом автобусе, а сейчас хватает мест в салоне легкового авто.

— Начну с того, что названные вами футболисты — это и живая история советского футбола, и легенды «Рубина» (16 сентября отметит 80 лет еще одна легендарная личность в футболе республики — Александр Евгеньевич Иванов, — прим. авт.). Поэтому у нас есть договоренность с казанским клубом, что он осуществляет небольшое пенсионное обеспечение своих ветеранов. Так повелось со времен, когда я был президентом клуба, затем подобная практика была прекращена, и сейчас с деятельным участием Марата Адиповича Сафиуллина эту достойную практику возродили. Присутствие на сегодняшнем Мемориале Виктора Колотова генерального директора «Рубина» Александра Айбатова демонстрирует заинтересованность нашей главной команды в истории клуба.

Два президента ФК «Рубин» Марат Сафиуллин и Александр Гусев. Реальное время / realnoevremya.ru

Федерация футбола — это общественная организация, но мы прекрасно осознаем, что зачастую людям ценно простое человеческое внимание. В этом плане мы видим обратный интерес, когда наши деятельные ветераны активно работают, в том числе и с подрастающим поколением. Присутствующие здесь Альберт Салимович Файзуллин и Николай Степанович Пензин — постоянные участники наших мероприятий, это наш золотой фонд.

Что касается Володи Зайцева, то это очень большая потеря. Хотя мы знали, что он прибаливает, тем не менее для нас его уход был неожиданным.

— Недавно вы награждали обладательниц Кубка Татарстана по футболу.

— Я считаю, что наряду с развитием детско-юношеского футбола это одно из наиболее перспективных направлений в развитии. В детско-юношеском футболе, к сожалению, помимо самого развития, есть такая напасть, как необходимость удерживать юных футболистов в родных школах. У нас был очень перспективный парнишка Леонид Салихов в Нижнекамске, которого мы хотели привлечь в «Рубин», а к нему уже обратились селекционеры и забрали в ЦСКА.

В женском футболе уровень конкуренции пониже, и в этом плане я прослеживаю серьезные перспективы, как в любительском футболе, так и в плане команды мастеров, которую курирует Андрей Князев. Но это тема отдельного разговора.