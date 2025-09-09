В Казани представили якутские алмазы, межрегиональные нагрудники изю и инклюзивный театр

В городе провели четвертый fashion-фестиваль «Стиль жизни — культурный код»

Автор коллекции — дизайнер Айдаш Сат из Кызыла. Фото: Артем Дергунов

Главным событием четвертого фестиваля «Стиль жизни — культурный код» в Казани стал показ моды при участии более 30 дизайнеров из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Малайзии. В этот раз съезд исследователей этнической моды ограничился столицей Татарстана, впрочем, это не убавило фантазии у создателей костюмов, которые вдохновляются своей историей. Подробности — в материале «Реального времени».

Ярмарка, показ, общение

Этно-fashion фестиваль проходит в четвертый раз. В 2023-м он шел девять дней в Болгаре. На этот раз все было организовано в Казани. 4—7 сентября на площади перед старым зданием театра Камала развернулась ярмарка «Культурный код регионов». В ней участвовали более 60 мастеров из 24 регионов России и других стран. Этнокультурное многообразие было широко представлено их работами: алтайская керамика, крымские сумки, елецкое кружево, чувашская вышивка, вятские матрешки и многое другое.

— Народные художественные промыслы — это живая история нашей страны, а труд мастеров и ремесленников — будущее и настоящее нашей страны и Татарстана, — отметил на открытии ярмарки замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Вечером 6 сентября в Универсальном зале театра Камала состоялся модный показ, который продолжился следующей сессией вопросов и ответов в Камерном зале. Кроме того, на фестивале организовали деловую программу при участии приехавших дизайнеров на тему: «Этника. Мода. Культурный код».

Студия Наили Сулеймановой . Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новому театру Камала привычен такой формат. Одним из первых мероприятий еще в апреле этого года было шоу Fashion Show Kazan, когда в фойе дефилировали блогеры, предприниматели и другие творческие личности. В случае с «Культурным кодом» действо прошло в блэк-боксе — зрителей разместили и на привычных местах, и вокруг подиума с большим экраном. За него, а также свет и лазеры, отвечала медиа-художница Надя Кимельяр. Организаторы описали концепцию года словом «Свет»: «Это мистическое путешествие от первозданного хаоса к вечной истине».

Коллекция «Коза рогатая». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Театр Камала — театр моды?

— Когда задумывалось здание театра, мы все прекрасно понимали, что одна из миссий этого пространства — некая компиляция всех видов искусства, всех видов творчества для того, чтобы мы очень четко и очень внятно транслировали смыслы, — сказала в начале показа министр культуры республики Ирада Аюпова. — Наш культурный код — это не только наша одежда, не только наши украшения. Это то, как мы принимаем решения, то, что нам нравится.

Аюпова объяснила смысл татарского слова «зәвык», переводя его не просто как «вкус», а раскрывая более широкое понятие: «ощущение комфорта, то, что нам доставляет — следующее слово «рәхәт» — то, что нам приносит максимальное удовлетворение, максимальный комфорт».

— Я желаю нам всем, чтобы поиск самих себя, обращение к своим корням, к своему сердцу привносили в нашу жизнь гармонию. Мы живем в невероятно суетном мире, в мире, где очень тяжело найти себя. Очень тяжело найти зону своего комфорта. Я от всей души нам всем желаю, чтобы мы открывали свои сердца к прошлому для того, чтобы строить этот комфорт в будущем вместе с детьми, внуками и близкими людьми, — резюмировала глава Минкульта РТ.

Были гости из соседних регионов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сказки, драгоценности, северо-запад Башкортостана

Открывала показ коллекция «Коза рогатая» театра моды Ольги Букиной из Пензы, причем рогатые герои уносили со сцены маленьких моделей.

Воодушевление среди зрителей вызвала коллекция студии Наили Сулеймановой «Девичья заря» — это были наряды, которые придумали 10-летние дизайнеры. Много аплодисментов услышали модели инклюзивного театра «Солнечный мир» Елены Джафаровой. Традиционно восторг вызвали чувашские узоры от «Паха Тере», утверждая, что народно-художественные промыслы могут существовать в фабричном формате десятилетиями.

Студия «Солнечный мир» . Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом успех каждой коллекции можно было оценить по количеству включаемых для съемки телефонов. В этом плане рекордсменами стали работы ювелирного дома «Киэргэ» из Республики Саха. Саргылана Ымыы сама продемонстрировала необработанные бриллианты в 18 каратов, от чего журналисты чуть ли не упали в обморок. Аналогичный успех показали «Эртинелер» («Драгоценности»), автор Айдаш Сат из Кызыла. Татарстанцы представили работы от Buro Banu, «Союза дизайнеров РТ», Naiman, студий «Күз нуры», Сагданы Салахатдиновой, Наили Бургановой.

При этом вопросы вызвал показ коллекции «Заман» от Альфии и Гульфии Хамматовых (бренд MINZIFA). В их творчестве можно было увидеть нагрудники-изю, калфаки. При этом позиционируется это как «костюмы северо-западных башкир». Куда делись в данном случае, к примеру, башкирские нагрудники-селтэр — непонятно. Таким образом, история с этнографической группой башкир, говорящих на языке, подозрительно напоминающем обычный казанский татарский язык, получила продолжение.

