Провальный дебют, выпавший канадец и неожиданный козырь Гатиятулина

«Ак Барс» отыгрался с 0:2, но проиграл «Металлургу» на старте КХЛ

В прошлом сезоне «Ак Барс» победил во всех четырех очных поединках с «Металлургом». Но уже в первом матче нового чемпионата команда Анвара Гатиятулина уступила магнитогорцам. Казанцы отыгрались по ходу встречи с 0:2, едва не вырвали победу в овертайме, но все же проиграли 3:4, пропустив на одну шайбу больше в буллитной серии. Как «Ак Барс» провел стартовый матч сезона — в материале «Реального времени».

Калинюк выпал с состава



Тренерский штаб «Ак Барса» удивил отсутствием канадского новичка Уайатта Калинюка в составе на первый матч сезона. Защитник остался вне заявки, хотя всю «предсезонку» наигрывался во второй паре обороны с капитаном Алексеем Марченко. На его месте появился другой новобранец команды Илья Карпухин.

В атаке тоже были свои особенности. Во втором трио атаки к Брэндону Биро и Дмитрию Яшкину отрядили Григория Денисенко, перешедшего в «Ак Барс» лишь в начале недели. А вот последний новичок казанцев Владимир Алистров на лед не вышел, форвард не попал в заявочный лист на игру. Интересное решение, учитывая, что игрок находится на просмотровом контракте.

В воротах Анвар Гатиятулин доверился Тимуру Билялову, а Михаил Бердин остался в запасе. У «Металлурга» все основные действующие лица были на месте. В первом звене вышли звездные Владимир Ткачев и Сергей Толчинский, в воротах — Илья Набоков. Единственный странный момент — отсутствие новичка-легионера Дерека Барака. Ходят слухи, что нападающий уже успел попасть в опалу Андрея Разина и может покинуть команду. Хотя сам тренер не подтвердил эту информацию на послематчевой пресс-конференции.

Провалили первый период

Первый период прошел под диктовку хозяев. «Ак Барс» большую часть времени отсиживался в обороне, не успевая за быстрыми атаками соперника. Уже на 30-й секунде один на один с вратарем вышел Сергей Толчинский, но переиграть Билялова форвард не сумел. Не смог прошить голкипера казанцев и Руслан Исхаков, оказавшийся на пятачке казанцев в абсолютном одиночестве.

У «Ак Барса» чуть выделялась первая тройка нападения. Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Артем Галимов были единственными, кто добирался до ворот магнитогорцев. Однако голкипер хозяев легко справлялся с их бросками. Но этого было мало. Всего за первый период у «барсов» набралось лишь четыре броска в створ Ильи Набокова.

«Металлург» в итоге добился своего под занавес периода. За 25 секунд до перерыва Алексей Маклюков поразил пустой угол ворот «Ак Барса» после отскока от борта. Гол стал логичным завершением игровой картины, где преимущество магнитогорцев было подавляющим. На пресс-конференции Гатиятулин признал, что его команда провалила начало встречи.

— Первый матч — это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари. Понимали, что «Металлург» прилично обновился, им нужно презентовать свою команду, ожидали такого старта. План был выровнять игру и перехватить инициативу, и это получилось, — сказал Гатиятулин.

Игра в меньшинстве — козырь «Ак Барса»

Разницы в две шайбы «Металлург» достиг уже в начале второго периода. На 2-й минуте после перерыва «барсы» забыли на пятачке Егора Коробкина, которому дали дважды бросить в упор и переиграть Билялова с добивания — 2:0. После пропущенного гола «Ак Барс» получил право на розыгрыш большинства. Казанцы свои шансы не использовали. А потом следом удалились сами. Удивительно, но в меньшинстве гости забили: Артур Бровкин убежал в контратаку с Михаилом Фисенко, отдал на партнера и тот не промахнулся — 2:1.

Всего за матч «Ак Барс» набрал восемь удалений. В меньшинстве команда действовала даже острее, чем при равных составах. Но Гатиятулин не упрекнул своих игроков за штрафы. Тренер заявил, что рассчитывает использовать подобные шансы в качестве одного из командных козырей в новом сезоне.

— Мы к каждой игре готовимся и по большинству соперника, акцентируем, как нужно сыграть. Если есть возможность контратаковать и забить, этим тоже воспользуемся. В прошлом сезоне это получалось, рассчитываем, что и в этом будет получаться, — сообщил Гатиятулин.

Счет сравнялся в начале третьего периода, где команды устроили голевую перестрелку. Вначале отличился броском с синей линии Митчелл Миллер — 2:2. Затем хозяева реализовали большинство — 2:3, а Алексей Пустозеров с Тимофеем Жулиным организовали третью шайбу «Ак Барса» — 3:3.

Выводы делать рано

Дело дошло до овертайма, где шикарно сыграли вратари. Тимур Билялов справился с выходом Никиты Михайлиса 1 в 0, а Биро в аналогичном эпизоде не справился с Набоковым. В серии буллитов точнее оказались хозяева. На реализованный бросок Барабанова магнитогорцы ответили голами Михайлиса и Руслана Исхакова.

В целом рано делать выводы по одной игре на старте сезона. Однако некоторые моменты выделить стоит. Во-первых, Билялов показал, что готов удерживать статус первого номера «Ак Барса» в конкуренции с Бердиным. Во-вторых, новички пока далеки от идеального состояния. Денисенко и Биро не успели сыграться в одной связке, а Карпухин сыграл неплохо относительно дебюта за казанцев. В-третьих, будет интересно, кого заменят в составе отсутствовавшие Калинюк, Алистров и Никита Дыняк. Хотя канадец может и вовсе больше не сыграть за «барсов».

— Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодежи. Они получали игровую практику, мы — информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании. Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов, к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение, — сказал Гатиятулин.

«Металлург» — «Ак Барс» — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Маклюков (Вовченко, Силантьев, 19:35);

2:0 — Коробкин (Паливко, Джонсон, 21:49);

2:1 — Фисенко (Бровкин, 25:23, 4х5);

2:2 — Миллер (Фисенко, Кателевский, 41:04);

3:2 — Петунин (Пресс, Михайлис, 44:09, 5х4);

3:3 — Пустозеров (Жулин, 46:33);

4:3 — Исхаков (65:00, ПБ).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 сентября в Омске с «Авангардом» в 16.30 по московскому времени. Соперник у казанцев серьезный — один из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Есть риск, что команда Гатиятулина стартует в новом сезоне с двух поражений подряд. Лишь бы такое начало чемпионата не перешло в тотальный кризис. Тем более у тренера «барсов» такое уже случалось в «Тракторе».