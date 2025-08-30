Как в Казани отметили день рождения пророка Мухаммада

На Мавлид ан-Наби в Старо-Татарской слободе разыграли семь путевок в хадж

Публика на празднике. Фото: Динар Фатыхов

В Казани в Старо-Татарской слободе у памятника Шигабутдину Марджани второй раз прошел общегородской праздник Мавлид ан-Наби, посвященный рождению пророка Мухаммада. Несколько тысяч человек собрались не только послушать проповеди, мунаджаты, касыды, но и поучаствовать в розыгрыше семи сертификатов в большой и малый хадж. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Семь путевок!

Изначально объявляли, что 29 августа разыграют две путевки в хадж по программе «Комфорт» и одну в умру по программе «Стандарт» в 2026 году. В шесть утра перед праздником их количество выросло до шести, а к полудню — до семи.

Две путевки в хадж — поддержка раиса Татарстана Рустама Минниханова. Две путевки в умру — от Фонда поддержки развития культуры при рaиce РТ. Наконец, еще три сертификата на поездку в умру (то есть хадж, совершенный не в первые 10 дней 12-го месяца Зуль-хиджа по исламскому календарю) предоставил Муфтият Республики Дагестан и Полпредство Дагестана в Татарстане.

Одна из победительниц. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Безусловно, это вызвало повышенный интерес к празднику. Гости еще в полдень начинали собираться на территории слободы. Здесь четвертый день проходил фестиваль татарского дизайна «Печән базары». К нему в этом году присоединился в рамках Казанского глобального молодежного форума фестиваль «Единство в многообразии». А после Мавлида начался финал конкурса проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт», где непрофессиональные танцоры могли выиграть 300 тысяч рублей.

В ДУМ РТ не озвучивали цифры посещаемости, но если ранее каждый день на «Печән базары» приходило по 12—13 тысяч человек, то в пятницу — 17 тысяч.

На концерте выступали артисты разных возрастов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Печән базары» плюс

Несмотря на то, что праздник официально начинался в три часа дня, уже до этого на сцене, стоящей немного по диагонали на набережной, звучала музыка. Праздник шел вокруг памятника Шигабутдину Марджани, как будто сам ученый участвовал в мероприятии и посматривал, что происходит. К дизайн-маркету вдоль улицы Зайни Султана добавились тенты халяль-маркета, где торговали в основном одеждой, медом, средствами ухода за собой. Выделялась точка продажи детской литературы об исламе, но найти там книги на татарском языке было нелегко.

Основным языком Мавлида все же стал именно язык Тукая. Волонтеры раздавали небольшие брошюрки, выпущенные издательством «Хозур» тиражом 500 копий, в них рассказывалось о пророке Мухаммаде, причем книжка начиналась с небольшой анкеты. Здесь, в частности, сообщалось, что по григорианскому календарю пророк родился в 571 году. В 2025-м отмечают его 1500-летие по хиджре.

Камиль хазрат Самигуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сцене ведущий говорил на татарском, переходя на русский лишь тогда, когда нужно было объяснить порядок проведения лотереи. Желающим раздавали билеты, корешки от которых они должны были положить в барабан. Некоторые брали, вопреки разрешению, сразу по несколько штук, впрочем, особой толчеи не наблюдалось. При этом публика, пришедшая на Мавлид, рассредоточилась и на набережной, и на лужайке между мечетью Марджани и зданием медресе «Марджания», где ныне находится казанский офис Болгарской исламской академии.

Обыкновенно Мавлид ан-Наби проходит в мечетях, однако с прошлого года было решено выводить его в городское пространство — по аналогии с Курбан-байрамом и Рамаданом.

За театр отвечали тинчуринцы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кто выступал на празднике

Открыл праздник главный судья и председатель жюри в конкурсах по Куръану в странах Персидского залива, потомок пророка и член Комиссии по подготовке рукописного Куръана в Казани шейх Маъмун ар-Рави.

После него муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал о сути мероприятия. С проповедями выступили первый заместитель муфтия Ильфар хазрат Хасанов, имам-мухтасиб Тукаевского района Инсаф хазрат Саубанов, заместитель муфтия Равиль хазрат Зуферов. При этом некоторую часть мероприятия составляли театральные сцены, разыгрываемые актерами Тинчуринского театра и студентами под руководством Ильфака Хафизова.

— Главная цель народа в этот праздник — радоваться рождению пророка. Мы демонстрируем эту радость, формы могут быть разными, — объяснил Самигуллин. — Обычные люди не приходят в мечети, может, после этого они туда придут.

Хедлайнером фестиваля стала группа «Нашидуль ислам». Касыду Мавлиду исполнили Ильяс Халиков и Динар Шаймарданов. Также среди артистов можно было услышать Зухру Сахабиеву, Мингола Галиева, Марселя Вагизова, Марата Галимова и многих других. Если одни исполняли духовные песни с минимальным музыкальным сопровождением, то другие представили вполне себе эстрадные номера, но с содержанием, соответствующим празднику.

Рустам Минниханов посетил ярмарку и поздравил сограждан. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо сертификатов в хадж, среди детворы разыгрывали призы во время викторины, также фонд «Закят» ДУМ РТ вручил портфели 200 школьникам из малоимущих, многодетных, неполных семей со всей республики.

— C праздником вас! Здоровья вам! — поприветствовал пришедших раис республики Рустам Минниханов. — Отмечаем мы его красиво, на исторической земле, вспоминаем день рождения пророка Мухаммада, общаемся. Всем вам здоровья, пусть мир будет спокойным, спасибо большое, что пришли.

Мавлид празднуется на протяжении месяца Раби уль-авваль, который продлится до 22 сентября. В частности, в 12-й день, который считается днем рождения пророка, мероприятия пройдут в Болгаре в Белой мечети.