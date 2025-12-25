МВД предупредило о новой схеме мошенничества с отказом от статуса самозанятого

Злоумышленники представляются сотрудниками ФНС и утверждают, что отказ от статуса самозанятого оформлен с нарушениями

Фото: Динар Фатыхов

МВД предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на самозанятых граждан. Злоумышленники звонят россиянам от имени налоговой службы и сообщают о якобы допущенных ошибках при отказе от статуса самозанятого, сообщили в пресс-службе.

Мошенники представляются сотрудниками ФНС и утверждают, что отказ от статуса самозанятого оформлен с нарушениями. Под предлогом урегулирования ситуации они требуют от гражданина явиться в отделение налоговой службы, а для «подтверждения записи» просят назвать код из СМС‑сообщения.

Получив код, злоумышленники переходят к следующему этапу — сообщают жертве о «взломе портала Госуслуг» или «попытке оформления кредита на ее имя». Затем в разговор включаются «представители Центрального банка», а позже может последовать видеозвонок от «сотрудника ФСБ» — так мошенники усиливают давление на жертву, используя авторитет государственных структур.



Ведомство напомнило, что изменить статус самозанятого можно исключительно через приложение «Мой налог» или личный кабинет на портале ФНС — без привлечения посредников. Кроме того, любые ошибки в отказе от статуса не требуют немедленных действий и не сопровождаются угрозами со стороны госорганов.

Рената Валеева