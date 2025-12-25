По итогам 2025 года дорожное строительство в России выросло на 14%

Среди ключевых инфраструктурных достижений года Хуснуллин выделил открытие скоростного участка Дюртюли — Ачит

Фото: Алексей Коновалов/ ТАСС

В 2025 году в России выросли объемы строительства, реконструкции и ремонта дорог: по сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 14% и достиг 28 тыс. километров. Об этом сообщил вице‑премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

За отчетный период было уложено порядка 213 млн кв. метров асфальта. Вице‑премьер отметил, что в начале года правительство утвердило шестилетний план дорожных работ, который объединяет все мероприятия — от федеральных до муниципальных — и предусматривает комплексное финансирование из разных источников.

На опережающее финансирование дорожных работ в 2025 году направлен 201 млрд рублей. При этом удалось добиться существенного прогресса в качестве дорожной сети: доля федеральных трасс, соответствующих нормативным требованиям, достигла 74%, дорог опорной сети — 75%, дорожной сети крупнейших городских агломераций — 85%, региональных дорог — 56%.

Среди ключевых инфраструктурных достижений года Хуснуллин выделил открытие скоростного участка Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км. Благодаря этому маршруту время в пути от Екатеринбурга до Москвы сократилось до 16 часов. В планах на следующий год — продление трассы М‑12 еще на 300 км в направлении Тюмени.

Важным результатом стало снижение смертности на дорогах при одновременном росте автомобилизации и интенсивности движения. С 2019 года количество автомобилей в стране увеличилось почти на 9%, а интенсивность дорожного движения выросла на 53%. Тем не менее за 11 месяцев 2025 года число погибших в ДТП составило 12,6 тыс. человек, что на 3,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По сравнению с 2019 годом число погибших на дорогах сократилось на 24 тыс. человек, а число травмированных — примерно на 100 тысяч. Вице‑премьер подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена, поскольку снижение аварийности остается одной из важнейших задач транспортной политики страны.



Рената Валеева