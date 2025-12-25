Врачи и эксперты напомнили татарстанцам о правилах безопасности в праздники

Одна из самых серьезных угроз — травмоопасный зимний досуг

Фото: Динар Фатыхов

Новогодние праздники нередко сопровождаются рисками для здоровья — от травм до острых отравлений. Медики и эксперты призывают граждан соблюдать правила безопасности и быть бдительными в праздничные дни. Их слова передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Одна из самых серьезных угроз — травмоопасный зимний досуг. Катание с горок на санках и тюбингах («ватрушках») без присмотра взрослых регулярно приводит к несчастным случаям. Трагический пример произошел год назад в Новом Аракчино: двадцатилетняя девушка погибла, катаясь на тюбинге, привязанном к автомобилю. Врачи подчеркивают: большинство детских травм связано не столько с местом происшествия, сколько с незнанием и несоблюдением техники безопасности.

Особую осторожность следует соблюдать при употреблении алкоголя. Специалисты напоминают ключевые правила:

нельзя сочетать спиртные напитки с лекарственными препаратами;

недопустимо посещать баню в состоянии опьянения — это крайне опасно для сердечно‑сосудистой системы;

алкоголь не согревает на морозе, а, напротив, усиливает теплоотдачу, повышая риск обморожения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дополнительно стоит учесть, что праздничные дни — период повышенной активности вирусов. В связи с этим поликлиники перешли на усиленный режим работы в выходные, чтобы оперативно оказывать помощь заболевшим.

Рената Валеева