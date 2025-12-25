Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты из России в Израиль
Ограничения были введены после вооруженного нападения палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля
Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных вылетов из России в Израиль. Теперь российские авиакомпании могут осуществлять рейсы в любое время суток, сообщает ТАСС.
Ранее действовал запрет на полеты в направлении Израиля в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени. Ограничения были введены на следующий день после вооруженного нападения палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, которое спровоцировало начало военной операции израильской армии в секторе Газа.
В ведомстве подчеркнули, что снятие ограничений позволит авиакомпаниям гибче формировать расписание рейсов между Россией и Израилем, что в конечном счете отвечает интересам пассажиров.
История ограничений на полеты в регион началась в октябре 2024 года, когда Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак — это произошло на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю. 13 июня последовал временный запрет на рейсы в аэропорты Израиля и Ирана, а также на полеты через воздушное пространство Иордании и Ирака.
