Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты из России в Израиль

Ограничения были введены после вооруженного нападения палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля

Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных вылетов из России в Израиль. Теперь российские авиакомпании могут осуществлять рейсы в любое время суток, сообщает ТАСС.

Ранее действовал запрет на полеты в направлении Израиля в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени. Ограничения были введены на следующий день после вооруженного нападения палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, которое спровоцировало начало военной операции израильской армии в секторе Газа.

В ведомстве подчеркнули, что снятие ограничений позволит авиакомпаниям гибче формировать расписание рейсов между Россией и Израилем, что в конечном счете отвечает интересам пассажиров.

Реальное время / realnoevremya.ru

История ограничений на полеты в регион началась в октябре 2024 года, когда Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак — это произошло на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю. 13 июня последовал временный запрет на рейсы в аэропорты Израиля и Ирана, а также на полеты через воздушное пространство Иордании и Ирака.



Рената Валеева