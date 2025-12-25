Над Россией за пять часов сбили 48 БПЛА, Собянин заявил о попытке удара по Москве

На месте падения обломков приступили к работе специалисты экстренных служб

Фото: Дарья Пинегина

Российские системы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на несколько регионов страны. По данным Минобороны и сообщениям региональных властей, за день было уничтожено 73 БПЛА.

Первая волна атак пришлась на период с 09:00 до 15:00. За это время ПВО сбили 44 беспилотника. Наибольшее количество дронов — 37 — было перехвачено над Брянской областью. Кроме того, пять БПЛА уничтожили в Ростовской области и два — в Белгородской.

Во второй половине дня, с 15:00 до 20:00, системы ПВО ликвидировали еще 48 дронов. Здесь снова лидировала Брянская область, где было уничтожено 36 беспилотников. В Белгородской области перехватили 9 БПЛА, в Калужской — 2, в Курской — 1.

Уже после 20:00 был сбит еще один дрон — на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм‑канале в 20:35. На месте падения обломков приступили к работе специалисты экстренных служб.



Рената Валеева