В России выросла стоимость дня по больничному листу

Количество оформленных электронных больничных осталось на уровне 2024 года

В 2025 году в России увеличилась стоимость одного дня при выплате больничных листов. Теперь она составляет 1 831,91 рубля, сообщили в Соцфонде. Для сравнения: в 2024 году средняя по стране стоимость дня болезни была 1 495,57 рубля.

В Соцфонде подчеркивают, что рост расходов на оплату больничных связан не с увеличением количества выданных листов нетрудоспособности, а именно с повышением их стоимости. Количество оформленных электронных больничных остается на уровне 2024 года. В ведомстве отмечают, что увеличение затрат — это «закономерное и управляемое следствие целенаправленной социальной политики государства».

Информация о повышении выплат размещена в официальном телеграм‑канале Социального фонда. Там же сообщается, что расходы на оплату больничных листов на 2026 год уже учтены с учетом прогнозируемого роста.

Стоит отметить, что переход на электронные больничные листы в России завершился в 2022 году — с этого момента все листки нетрудоспособности оформляются исключительно в цифровом формате.

Напомним, самозанятым разрешат добровольно платить взносы на случай болезни и родов. Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте, который начнется с 2026 года и продлится три года.

