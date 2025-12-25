Администрация районов Казани предупредила водителей о ночном вывозе снега

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Вахитовского и Приволжского районов уведомила горожан о запланированном ночном вывозе снега. В связи с работами жителям рекомендуется убрать автомобили с обозначенных участков и не оставлять транспорт на указанных улицах в ночное время, передает пресс-служба.

В список вошли: улицы Лево‑Булачная, Право‑Булачная, Московская, Татарстан, Парижской Коммуны, проспект Победы, развязка по улице Р. Зорге, 4‑я транспортная дамба, улицы Вишневского, Волкова, Бутлерова, Павлюхина, Салимжанова, Габишева, Оренбургский тракт, Б. Урманче, 100‑летия ТАССР, Т. Гиззата, С. Садыковой, Ф. Карима, Ахтямова, Ново‑Давликеевская, Астрономическая, Университетская, Межлаука, Островского, Центральная (Салмачи), Кул Гали, Камышлы, Яркая и Мира, переулок Кирова,

Кроме того, на отдельных участках будет задействована роторная техника — она появится на улицах 2‑й Туринской, Карбышева, Камая и Гарифьянова. Роторы особенно эффективны при уборке больших объемов снега и позволяют оперативно расчищать проезжую часть даже после сильных снегопадов.

Местные власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и распространить информацию среди соседей.

Рената Валеева