В Иркутской области с 2026 года появятся «трезвые села»
В правительстве области пояснили, что мера продиктована статистикой
В шести населенных пунктах Иркутской области с 1 сентября будет введен полный запрет на розничную торговлю спиртными напитками. Об этом сообщила пресс‑служба регионального правительства.
Под действие запрета попадут:
- село Тарасово и деревня Юхта (Казачинско‑Ленский район);
- село Банщиково и деревня Салтыкова (Киренский район);
- поселок Слюдянка (Мамско‑Чуйский район);
- деревня Миллерова (Нижнеудинский район).
При этом приобретение алкоголя останется возможным в предприятиях общественного питания — на них ограничения не распространяются.
В правительстве области пояснили, что мера продиктована статистикой: в отдаленных от областного центра населенных пунктах наблюдается более высокая склонность к употреблению спиртных напитков, что негативно сказывается на здоровье и качестве жизни местных жителей. Инициатива поддержана на местном уровне — большинство жителей перечисленных населенных пунктов высказались «за» введение запрета в ходе обсуждений.
Стоит отметить, что практика создания «трезвых сел» не уникальна для России. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов, например, в Бурятии первые «трезвые деревни» появились еще в 2000‑х годах.
