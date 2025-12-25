В Иркутской области с 2026 года появятся «трезвые села»

Фото: Динар Фатыхов

В шести населенных пунктах Иркутской области с 1 сентября будет введен полный запрет на розничную торговлю спиртными напитками. Об этом сообщила пресс‑служба регионального правительства.

Под действие запрета попадут:

село Тарасово и деревня Юхта (Казачинско‑Ленский район);

село Банщиково и деревня Салтыкова (Киренский район);

поселок Слюдянка (Мамско‑Чуйский район);

деревня Миллерова (Нижнеудинский район).

При этом приобретение алкоголя останется возможным в предприятиях общественного питания — на них ограничения не распространяются.

В правительстве области пояснили, что мера продиктована статистикой: в отдаленных от областного центра населенных пунктах наблюдается более высокая склонность к употреблению спиртных напитков, что негативно сказывается на здоровье и качестве жизни местных жителей. Инициатива поддержана на местном уровне — большинство жителей перечисленных населенных пунктов высказались «за» введение запрета в ходе обсуждений.

Стоит отметить, что практика создания «трезвых сел» не уникальна для России. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов, например, в Бурятии первые «трезвые деревни» появились еще в 2000‑х годах.

Рената Валеева