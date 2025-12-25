Новости общества

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане 26 декабря

21:59, 25.12.2025

В этот день местами прогнозируются гололед, метель, сопровождающаяся ухудшением видимости до 1–2 километров

Фото: Артем Дергунов

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, 26 декабря на территории региона, включая Казань, ожидаются сложные метеоусловия.

В этот день местами прогнозируются гололед, метель, сопровождающаяся ухудшением видимости до 1—2 километров, сильный ветер юго‑западного и южного направлений с порывами до 15 м/с и сильная гололедица на дорогах.

Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Подробнее о погоде на предстоящую неделю — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Общество Татарстан

