Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане 26 декабря
В этот день местами прогнозируются гололед, метель, сопровождающаяся ухудшением видимости до 1–2 километров
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, 26 декабря на территории региона, включая Казань, ожидаются сложные метеоусловия.
В этот день местами прогнозируются гололед, метель, сопровождающаяся ухудшением видимости до 1—2 километров, сильный ветер юго‑западного и южного направлений с порывами до 15 м/с и сильная гололедица на дорогах.
Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
Подробнее о погоде на предстоящую неделю — в материале «Реального времени».
