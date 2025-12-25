Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Twitch в России

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор официально опроверг сведения о блокировке видеостримингового сервиса Twitch на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее в телеграм‑каналах распространилась информация о том, что Twitch якобы переходит в режим «тихого присутствия» на российском рынке. Пользователи отмечали участившиеся сложности при загрузке трансляций, что породило предположения о возможных ограничительных мерах со стороны регуляторов.

В Роскомнадзоре четко обозначили позицию: «В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса».

Twitch — одна из крупнейших в мире платформ для онлайн‑трансляций, особенно популярная среди геймеров и киберспортсменов. Сервис работает с 2011 года и на сегодняшний день насчитывает десятки миллионов активных пользователей.

18 декабря суд Москвы вынес решение о привлечении американской компании Twitch Interactive, Inc. к административной ответственности. Там определили размер административного наказания в виде денежного штрафа в сумме 6 млн рублей.

Рената Валеева