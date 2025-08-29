День города и республики: куда сходить в Казани 30 августа

«Реальное время» публикует афишу мероприятий, на которые приглашают горожан в эту субботу

Фото: Реальное время

30 августа пройдет празднование Дня Казани и Татарстана. Столица республики в этом году отмечает 1020-летие. Горожан ждут мотофестиваль «Два Кремля», скачки на приз президента России, большой концерт у Центра семьи «Казан» и праздничный салют. Подробнее — в материале «Реального времени».



Международный мотофестиваль «Два Кремля»

Мероприятие будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году участники установят рекорд России по количеству мотоциклов, которые с флагами и георгиевскими лентами проедут колонной от Казанского кремля до площади у Дворца земледельцев. А гости смогут познакомиться с выставкой мотоциклов Harley-Davidson времен Великой Отечественной и посмотреть байкерские соревнования.

Начало: 11.00.

Фестиваль уличных культур «Урам»

В экстрим-парке «Урам» пройдет фестиваль уличных культур. В программе — спортивные соревнования, лекторий и творческие мастер-классы. В числе исполнителей, которые выступят на музыкальной сцене, — K3DERT, Baby Cute и Truwer.



Начало: 11.00.

Книжный фестиваль «Тау фест»



В детском парке «Елмай» 30 и 31 августа состоится семейный книжный фестиваль «Тау фест». Участие в нем примут писатели и поэты Андрей Усачев, Галина Дядина, Наталия Волкова и Ася Лавринович, а также создатели мультсериала «Смешарики» Мария Корнилова и Константин Ушаков.



Начало: 11.00.

Праздник «Уйнагыз, гармуннар!»

Праздник пройдет на площади у старого здания театра Камала. Участие примут более 1 тыс. музыкантов из разных регионов России.

Начало: 11.00.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Открытие второй очереди бульвара на ул. Серова

Гостей ждут открытая тренировка, экоуроки и занятия по основам русского жестового языка. Кроме того, запланирован концерт группы «НеЗаМи».

Начало: 11.00.

Фестиваль народного костюма «Милли кием»

Мероприятие традиционно пройдет на набережной озера Кабан. Тема этого года — «Юл» («Путь»). На площадке будут представлены этномаркет, творческие занятия и выступления артистов, в том числе театра пластического спектакля TARTAR.

Начало: 12.00.



Фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест»

На территории Казанского кремля выступят исполнители современных направлений татарской эстрады, а также резиденты лейбла Yummy music.

Начало: 13.00.



Фестиваль «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»)

Фестиваль, с 2019 года включенный в список креативных проектов сети творческих городов ЮНЕСКО, пройдет в Старо-Татарской слободе. Цель мероприятия — сохранение народного песенно-танцевального искусства.

Начало: 14.00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Скачки на приз президента России



На Казанском ипподроме впервые за долгое время состоятся самые престижные конные соревнования России — скачки на приз президента страны. В Казани они проходили лишь дважды: в 2005 и 2011 годах.

Спортсмены примут участие в 15 забегах, в том числе на призы президента России, раиса Татарстана, президента ОАЭ и на Кубок первого президента республики Минтимера Шаймиева. Ведущим мероприятия станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.



Начало: 14.00.

Концерт ко Дню Татарстана и Казани



Большая праздничная программа пройдет на набережной у Центра семьи «Казан». Хедлайнером станет певица Татьяна Буланова. На разогреве у популярной среди молодого поколения исполнительницы выступят «Хор Турецкого», артисты Казанской филармонии и популярные местные певцы и группы.

Начало: 16.00.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»



Мероприятие состоится на берегу Казанки у стен кремля, на площади перед Дворцом земледельцев. Фестиваль проводит Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского.



Начало: 19.30.



Праздничный салют



Точки для обзора будут доступны вдоль всей Казанской набережной — от Центра ГИМС до моста «Миллениум».

Начало: 22.00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как будет работать общественный транспорт

Работу общественного транспорта 30 августа продлят до 23.30. После салюта будет организована спецподача автобусов:

у проезда между ЦУМом и Дворцом спорта — до Кировского и Московского районов;

остановка «Цирк» — до Вахитовского, Приволжского и Советского;

у Молодежного центра — до Вахитовского, Приволжского, Советского районов;

у Центра семьи «Казан» — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского и Советского;

у Центрального стадиона (под кремлем) — до Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского, Московского;

у Центрального стадиона — до Приволжского и Советского районов.

Какие дорожные ограничения ждут казанцев

Как сообщили в пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов, с 21.00 29 августа до 5.00 31-го ограничения введут на следующих участках:

пл. Тысячелетия, от ул. Ташаяк до ул. Батурина;

ул. Лево-Булачная, от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия;

ул. Право-Булачная, от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия;

ул. Ташаяк, от ул. Московской до ул. Право-Булачной;

ул. Профсоюзная, от ул. Чернышевского до ул. Баумана;

ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до Кремлевской набережной;

спуск от пл. Первого Мая до ул. Баумана;

проезд между цирком и Центральным стадионом.

Кроме того, с 7.00 30 августа до 18.00 31-го будет приостановлено движение по ул. Батурина (на участке от ул. Большой Красной до ул. Кремлевской) и перекрыт съезд с площади Тысячелетия на ул. Батурина.

Также в День города и республики с 16.00 до 22.30 запретят движение маломерных судов по Казанке, на участке реки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы. Меры распространяются на парусные, прогулочные и спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

