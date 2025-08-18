Новости общества

Хедлайнерами концерта в честь Дня республики станут Татьяна Буланова и «Хор Турецкого»

09:23, 18.08.2025

Главная сцена расположится вблизи центра семьи «Казан»

Фото: Динар Фатыхов

Хедлайнерами концерта в честь Дня республики и Дня Казани станет Татьяна Буланова. Об этом сообщил глава управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов на «деловом понедельнике». Центральной площадкой станет сцена возле центра семьи «Казан».

По словам чиновника, «на разогреве» у популярной среди молодого поколения исполнительницы будут «Хор Турецкого», артисты казанской филармонии и популярные локальные певцы и группы. Завершится праздник салютом — в 22:00.

Также Абзалов предупредил об ограничениях для движения транспорта. По традиции будут перекрыты участки около центра семьи «Казан».

Дмитрий Зайцев

