На участке Казанки в День города и республики запретят движение маломерных судов
Ограничения будут действовать на участке от моста «Миллениум» до Кировской дамбы с 16.00 до 22.30
На участке Казанки 30 августа, в День города и республики, запретят движение маломерных судов. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Ограничения будут действовать на участке реки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы с 16.00 до 22.30. Они распространяются на маломерные, парусные, прогулочные и спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. На прошлой неделе проект постановления проходил антикоррупционную экспертизу.
В связи с предстоящими массовыми мероприятиями, посвященными Дню города и республики, Дню знаний, выборам раиса и депутатов Казгордумы, в Казани будут усилены меры безопасности. При посещении праздничных площадок 30 августа горожанам рекомендуют не брать с собой большие сумки, чтобы не создавать задержки при осмотре вещей.
В целях безопасности на праздничные мероприятия запрещено проносить:
- легковоспламеняющиеся жидкости;
- острые и режущие предметы;
- оружие;
- термосы и фляги;
- алкогольные напитки и энергетики;
- аэрозоли и баллончики со сжатыми газами;
- штативы для камер;
- медикаменты без соответствующего назначения;
- велосипеды, самокаты, скейтборды, скутеры и прочий спортивный инвентарь (за исключением инвалидных колясок, средств реабилитации).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».