На участке Казанки в День города и республики запретят движение маломерных судов

Ограничения будут действовать на участке от моста «Миллениум» до Кировской дамбы с 16.00 до 22.30

Фото: Мария Зверева

На участке Казанки 30 августа, в День города и республики, запретят движение маломерных судов. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ограничения будут действовать на участке реки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы с 16.00 до 22.30. Они распространяются на маломерные, парусные, прогулочные и спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. На прошлой неделе проект постановления проходил антикоррупционную экспертизу.

В связи с предстоящими массовыми мероприятиями, посвященными Дню города и республики, Дню знаний, выборам раиса и депутатов Казгордумы, в Казани будут усилены меры безопасности. При посещении праздничных площадок 30 августа горожанам рекомендуют не брать с собой большие сумки, чтобы не создавать задержки при осмотре вещей.

В целях безопасности на праздничные мероприятия запрещено проносить:

легковоспламеняющиеся жидкости;

острые и режущие предметы;

оружие;

термосы и фляги;

алкогольные напитки и энергетики;

аэрозоли и баллончики со сжатыми газами;

штативы для камер;

медикаменты без соответствующего назначения;

велосипеды, самокаты, скейтборды, скутеры и прочий спортивный инвентарь (за исключением инвалидных колясок, средств реабилитации).



Галия Гарифуллина