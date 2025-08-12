Новости общества

На участке Казанки в День города и республики запретят движение маломерных судов

08:37, 12.08.2025

Ограничения будут действовать на участке от моста «Миллениум» до Кировской дамбы с 16.00 до 22.30

Фото: Мария Зверева

На участке Казанки 30 августа, в День города и республики, запретят движение маломерных судов. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ограничения будут действовать на участке реки от моста «Миллениум» до Кировской дамбы с 16.00 до 22.30. Они распространяются на маломерные, парусные, прогулочные и спортивные суда, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки. На прошлой неделе проект постановления проходил антикоррупционную экспертизу.

В связи с предстоящими массовыми мероприятиями, посвященными Дню города и республики, Дню знаний, выборам раиса и депутатов Казгордумы, в Казани будут усилены меры безопасности. При посещении праздничных площадок 30 августа горожанам рекомендуют не брать с собой большие сумки, чтобы не создавать задержки при осмотре вещей.

В целях безопасности на праздничные мероприятия запрещено проносить:

  • легковоспламеняющиеся жидкости;
  • острые и режущие предметы;
  • оружие;
  • термосы и фляги;
  • алкогольные напитки и энергетики;
  • аэрозоли и баллончики со сжатыми газами;
  • штативы для камер;
  • медикаменты без соответствующего назначения;
  • велосипеды, самокаты, скейтборды, скутеры и прочий спортивный инвентарь (за исключением инвалидных колясок, средств реабилитации).
Галия Гарифуллина

Общество Татарстан

