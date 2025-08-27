ТГК‑16 запускает пятилетнюю инвестиционную программу с вложениями 34 млрд рублей

Амбициозные проекты энергопредприятие презентовало на выставке Kazan Oil, Gas & Chemistry

Фото: Динар Фатыхов

На площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум. Он традиционно выступает центром обсуждения стратегических вопросов развития отрасли. Сегодня нефтегазохимический комплекс проходит этап глубокой трансформации. «Мы стоим перед вызовами технологического обновления, поиска новых точек роста и обеспечения устойчивого развития», — отметил, открывая мероприятие, раис республики Рустам Минниханов. Что уже сделано в этом направлении, можно увидеть на стендах выставки Kazan Oil, Gas & Chemistry, которая проходит в рамках форума. Здесь представлены новейшие разработки в своей области. Среди участников — татарстанская компания АО «ТГК-16». Как энергетики республики наращивают и обновляют мощности — читайте в материале «Реального времени».

Удельный расход топлива на 17% ниже, чем в среднем по России

Международная выставка нефтегазохимической отрасли Kazan Oil, Gas & Chemistry объединила более 200 российских и зарубежных экспонентов. На ней свои достижения представляют компании из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Впервые выставка проходит в партнерстве с крупной китайской международной выставочной корпорацией «Чжэнвэй».

Традиционно выставка собрала вокруг себя не только ключевых игроков отрасли, но и представителей смежных сфер, в том числе энергетики.

— Здесь участвуют достаточно много компаний, которые представляют энергетический сектор. Мы всегда стараемся быть на острие научно-технического прогресса, а для этого важен диалог и с коллегами, и с производителями оборудования. Кроме того, здесь есть представители стран, которые интересны нам с точки зрения поставки запасных частей. Международная кооперация — важный компонент нашей работы, и, несмотря на санкции, она продолжается, — объясняет присутствие энергетиков на форуме генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Стенд ТГК-16 представлен в составе экспозиции ГК «ТАИФ». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стенд энергетической компании представлен в составе экспозиции Группы компаний ТАИФ.

— В этом году группе компаний ТАИФ исполняется 35 лет. За эти годы было реализовано более 120 инвестиционных проектов, вложено более триллиона рублей в строительство новых и обновление действующих производств. Было получено более двух триллионов рублей сальдированной EBITDA и уплачено более одного триллиона рублей налоговых платежей в различные уровни бюджета, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов, презентуя стенд Рустаму Минниханову и гостям республики.

Одним из ключевых предприятий Группы компаний Тимур Шигабутдинов назвал ТГК-16. За 15 лет в энергопредприятие было вложено почти 60 миллиардов рублей инвестиций.

— Все это позволило увеличить установленную мощность как по электричеству, так и по тепловой мощности, а также существенно увеличить выработку электроэнергии и отпуск тепловой энергии. Также мы работаем над снижением расходных коэффициентов по сырью. За 15 лет на 15% был снижен расход топлива до уровня 260,7 г/кВт·ч. Это примерно на 17% ниже, чем в среднем по России, — рассказал генеральный директор АО «ТАИФ».

Эдуард Галеев: «Когда все эти планы будут осуществлены, ТГК-16 будет самой передовой компанией в России». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обслуживание ГТУ без General Electric

Акцент в своей презентации энергетики сделали на импортозамещении. Так, в этом году команде предприятия совместно с отечественными подрядчиками удалось сделать капитальную инспекцию уникальной газовой турбины 9НА.01 производства General Electric, установленной на Казанской ТЭЦ-3. Два года назад корпорация GE прекратила сервисное обслуживание своих газовых турбин, установленных на тепловых электростанциях в России. На сегодняшний день проблемы, возникшие после такого решения производителя, уже в прошлом.

— Турбина запущена, выведена на технологический режим. Мы теперь можем не только работать на ней, но и полностью сами ее эксплуатировать, проводить капитальные ремонты, — отметил Тимур Шигабутдинов.

Тимур Шигабутдинов: «На следующие 5 лет составлена и утверждена программа инвестиций ТГК-16, которая предполагает порядка 34 миллиардов рублей вложений». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Капитальная инспекция была сделана на 50 000 часах работы турбины, были заменены все ключевые части, в том числе ротор газовой турбины.

— Замечаний по работе подрядчиков не было. Сроки выполнения работ аналогичны срокам выполнения инженерных изысканий, что достаточно сложно было предсказывать для компаний, которые не имели до этого опыта работы с такими турбинами. Мы еще раз подтвердили, что в России могут сделать все и на высоком уровне. Сейчас турбина работает на номинальной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха, полностью соответствует всем параметрам, которые были заложены при проектировании, замечаний по ней нет. Следующую инспекцию ожидаем, как и положено, через 8 тыс. часов, — уточнил в разговоре с журналистом «Реального времени» Эдуард Галеев.

Амбициозные планы

На сегодняшний день на станциях ТГК-16 полным ходом развернуто обновление мощностей в рамках программы КОММод. Всего будут заменены 5 паровых турбин общей мощностью 460 МВт. В 2024 году компания уже провела модернизацию паровой теплофикационной турбины №3 Казанской ТЭЦ-3 типа Т-50-130. Производитель турбины — АО «Уральский турбинный завод».

— Замечаний к машине нет. Уральский турбинный завод очень хорошо выполнил работу. Мы получили продление работы еще на 220 тысяч часов, то есть почти на 20 лет, — поделился Галеев.

Сейчас идет работа на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), здесь новую турбину планируется запустить в начале следующего года. На данный момент производится демонтаж старого оборудования и поставка нового. По словам генерального директора, задержек по срокам нет.

— Мы ожидаем, что в сроки, оговоренные программой КОММод, турбина будет введена в работу с такими же хорошими параметрами, как и была введена на Казанской ТЭЦ-3, — отметил он.

По словам Тимура Шигабутдинова, работы по обновлению мощностей на станциях ТГК-16 не сосредоточены только на программе КОММод.

— На следующие 5 лет составлена и утверждена программа инвестиций, которая предполагает порядка 34 миллиардов рублей вложений, — подчеркнул он.

В разговоре с журналистом «Реального времени» Эдуард Галеев также коснулся этого момента.

— Мы рассматриваем достаточно большие амбициозные проекты по расширению и привлечению газотурбинных технологий и в Казань, и в Нижнекамск. Когда все эти планы будут осуществлены, ТГК-16 будет самой передовой компанией в России, — отметил он.