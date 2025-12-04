Сербия уже два месяца не получает поставки нефти из‑за санкций против NIS

Фото: Реальное время

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович‑Ханданович заявила, что страна на протяжении почти двух месяцев не получает нефть из‑за рубежа, передает ТАСС. Причиной стали американские санкции против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). При этом, по словам министра, экономика страны сохраняет стабильность — граждане и предприятия не ощутили перебоев в снабжении.

На встрече с представителями нефтяных компаний республики глава Минэнерго подчеркнула, что ведомство предпринимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка. В частности, ведется работа над созданием механизма обязательных резервов нефтепродуктов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Санкционные ограничения в отношении «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и сербской NIS были введены Минфином США в январе 2025 года и вступили в силу 9 октября после нескольких отсрочек.

11 ноября Минэнерго Сербии сообщило, что российские владельцы NIS уведомили американский Минфин о готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Однако 2 декабря президент Вучич заявил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. В результате компания объявила о приостановке работы НПЗ в Панчево из‑за отсутствия сырья и действия санкций. Ранее Венгрия заявила, что не хочет зависеть от одного нефтепровода на фоне проблем NIS из-за санкций.



Наталья Жирнова