Где студентам снять квартиру в Казани?

Рассмотрим варианты до 50 тыс. рублей неподалеку от вузов

Фото: Максим Платонов

В начале августа завершилась приемная кампания — 2025. КФУ получил 218 тыс. заявлений, КНИТУ-КАИ — 50 тыс., КНИТУ — 61,5 тыс., КГЭУ принял 6,5 тыс. абитуриентов на бюджет. С 1 сентября начинается учебный год, а иногородние студенты уже сейчас перебираются в Казань и ищут подходящее жилье. «Реальное время» публикует подборку квартир вблизи вузов города с арендной платой до 50 тыс. рублей в месяц.

Вахитовский район

Согласно сервису по размещению бесплатных объявлений, в центре Казани на данный момент в аренду сдается 181 квартира. Стоимость стартует от 19 тыс. рублей. Основные университеты района: КИУ, КФУ, консерватория, КНИТУ, КГАСУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ, ТИСБИ.

В пределах суммы 50 тыс. рублей можно найти действительно хорошие квартиры, с большой площадью и евроремонтом. В некоторых могут расположиться четыре человека.

На Пушкина предлагают «двушку» с «дизайнерским ремонтом» за 37,9 тыс. рублей в месяц. На Курашова за 40 тыс. можно снять просторную однокомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров с двумя санузлами и хорошим евроремонтом.

Из самых дешевых вариантов — однокомнатная квартира на Университетской за 19 тыс. рублей. Ремонт заявляется как косметический, но по фотографиям видно, что он не новый. За 25 тыс. рублей в месяц на улице Меховщиков можно снять однокомнатную квартиру на двоих с несвежим евроремонтом.

За 45 тыс. рублей на Большой Красной можно снять «трешку» площадью 83 квадратных метра. Квартира находится на третьем этаже в шестиэтажном кирпичном доме. Санузел здесь совмещенный, ремонт — дизайнерский. При заезде необходимо заплатить залог в 30 тыс. рублей и комиссию в 70%. Проживание с детьми и животными запрещено.

За 45 тыс. рублей на Большой Красной можно снять «трешку» площадью 83 квадратных метра. скриншот с сайта Авито

Ново-Савиновский район

В Ново-Савиновском районе есть несколько университетов: Всероссийский университет юстиции, КНИТУ-КАИ и КГМУ. Сдается здесь 398 квартир от 15 тыс. рублей.

Рассмотрим самые дешевые варианты. За 15 тыс. в этом районе можно снять две квартиры. Одна из них — «двушка» площадью 25 квадратных метров. В объявлении отмечается, что жилье требует ремонта, на фотографиях можно разглядеть отклеивающиеся обои и взбухший пол. Второй вариант — однокомнатная квартира с косметическим ремонтом и площадью 31 «квадрат».

Говоря о самых дорогих вариантах, стоит выделить просторную двухкомнатную квартиру с арендной ставкой в 50 тыс. рублей на Нигматуллина. Площадь составляет 70 квадратных метров, хороший евроремонт. Другую «двушку» можно снять за 45 тыс. рублей на Фатыха Амирхана, правда, площадь здесь меньше — 45,7 квадратного метра, а ремонт менее современный.

Хорошим вариантом для студентов может быть трехкомнатная квартира площадью 90 «квадратов» за 50 тыс. рублей в месяц. Квартира с евроремонтом и совмещенным санузлом находится на Адоратского, на втором этаже в 9-этажном доме.

Хорошим вариантом для студентов может быть трехкомнатная квартира площадью 90 «квадратов» за 50 тыс. рублей в месяц. скриншот с сайта Авито

Арендодатель просит залог в 50 тыс. рублей, комиссия не требуется. Можно жить с детьми, отмечает заявитель.

Приволжский район

Согласно данным сервиса, здесь сдается 397 квартир, самая низкая цена — 17,5 тыс. рублей в месяц. Вузы района: ПГУФКСиТ, КФУ, КГАУ, Казанский исламский университет, Казанский юридический институт МВД России, КазГИК.

К самым дешевым вариантам относится студия с приятным ремонтом площадью 17,7 квадратного метра на Братьев Касимовых. Аренда в месяц составляет 17,5 тыс. рублей. За 18,5 тыс. рублей в месяц можно снять однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом площадью 31,2 квадратного метра на Габишева.

К более дорогим альтернативам относится «трешка» за 47 тыс. рублей на Ю. Фучика. Площадь квартиры составляет 69 квадратных метров, ремонт косметический. За 45 тыс. рублей можно снять «однушку» площадью 40 «квадратов» с евроремонтом на Оренбургском тракте.

На проспекте Универсиады можно снять трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров за 33 тыс. рублей. Совмещенный санузел и евроремонт, шестой этаж 19-этажного дома.

На проспекте Универсиады можно снять трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров за 33 тыс. рублей. скриншот с сайта Авито

Залог составляет 5 тыс., комиссия не требуется. Можно с животными и детьми.

Советский район

В самом большой районе города насчитывается 724 квартиры под сдачу. Стартовая арендная плата — 14 тыс. рублей. Здесь есть несколько вузов, среди них — Кооперативный институт, РГУП, Казанская государственная академия ветеринарной медицины, КГАУ и КГАСУ.

За 17 тыс. рублей можно снять две квартиры — обе «однушки». Одна — площадью 13,6 квадратного метра с симпатичным косметическим ремонтом на А. Кутуя; вторая — на той же улице и площадью 17 «квадратов» с косметическим ремонтом.

На той же улице А. Кутуя «двушку» с евроремонтом площадью 60 квадратных метров можно снять за 48 тыс. рублей. На Фучика также двухкомнатное жилье с косметическим ремонтом площадью 54 «квадрата» сдают за 40 тыс. рублей.

На улице Космонавтов «двушку» площадью 48,8 квадратного метра сдают за 37 тыс. рублей. Она находится на четвертом этаже в 19-этажном доме. За евроремонт и совмещенный санузел арендодатель просит залог в 5 тыс. рублей, комиссия составляет 70%. Можно с детьми и животными.

На улице Космонавтов «двушку» площадью 48,8 квадратного метра сдают за 37 тыс. рублей. скриншот с сайта Авито

Московский район

В Московском районе находятся КГЭУ, КФУ, КНИТУ, КГАУ и КИУ. Здесь сдаются 134 квартиры от 15 тыс. рублей.

Одной из самых дешевых квартир в этом районе стала студия за 15 тыс. рублей площадью 15 квадратных метров, с евроремонтом. Туалет общий. За 20 тыс. можно снять студию площадью 20 «квадратов». Ремонт заявляется как косметический, при этом в туалете его явно давно не проводили.

К более дорогим вариантам относится «однушка» за 45 тыс. рублей в месяц. Площадь составляет 45 квадратных метров, ремонт хороший, дизайнерский. Двухкомнатную квартиру с хорошим евроремонтом и площадью 42,3 «квадрата» можно снять за 40 тыс. рублей.

За 50 тыс. рублей предлагают снять трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. В целом хороший вариант для жизни с друзьями. Жилье находится на втором этаже в семиэтажном доме, ремонт косметический.

За 50 тыс. рублей предлагают снять трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. скриншот с сайта Авито

Залог составляет 25 тыс. рублей, комиссия — 80%. Можно с животными и детьми.

Кировский район

В Кировском районе сдается 205 квартир, из вузов — КГЭУ, Казанский филиал Института морского и речного флота, Казанский кооперативный институт. Стоимость жилья начинается от 16 тыс. рублей.

На улице Пилотской за 38 тыс. рублей можно снять «евродвушку» с дизайнерским ремонтом. Площадь составляет 38 квадратных метров. За 50 тыс. предлагают в аренду двухкомнатную квартиру площадью 65 «квадратов». Просторное жилье с современным евроремонтом находится в хорошем доме на улице Серова.

Из дешевых вариантов можно рассмотреть студию площадью 13 квадратных метров за 16 тыс. рублей. Квартира с хорошим ремонтом расположилась на Окраинной. На 1,5 тыс. больше хотят выручить за однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом площадью 46,3 квадратного метра.

За 45 тыс. рублей можно снять «двушку» в бараке на улице Кожевенной. Ремонт заявлен как косметический, площадь — 50 квадратных метров. Здесь можно разместить до 10 человек, отмечается в объявлении. Залог составляет 45 тыс. рублей, зато нет комиссии. Можно с животными и детьми.

За 45 тыс. рублей можно снять «двушку» в бараке на улице Кожевенной. скриншот с сайта Авито

Авиастроительный район

Это самый небогатый на вузы район Казани, однако и здесь они есть. Это КНИТУ, КГЭУ и Казанский кооперативный институт. Рядом с ними сдается 64 квартиры от 15 тыс. рублей.

Рассмотрим самые дешевые варианты. За 17 тыс. на улице Дементьева можно снять студию площадью 10 квадратных метров с хорошим евроремонтом. На улице Лукина предлагают «однушку» площадью 43 «квадрата» за 15 тыс. рублей. Ремонт косметический, однако недоделанный, мебель не в полном комплекте (например, нет рабочего места), а та, что имеется, старая.

Среди более дорогого жилья можно выделить двухкомнатную квартиру на Симонова (42 квадратных метра). Ее предлагают за 38 тыс. рублей. Ремонт и обстановка квартиры в целом оправдывают сумму. За 45 тыс. можно снять «двушку» с хорошим ремонтом площадью 60 квадратных метров. Она находится на улице Тэцевской.

На Чапаева предлагают двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. За не самый современный ремонт собственник выставляет стоимость в 42 тыс. рублей.

На Чапаева предлагают двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров. скриншот с сайта Авито

В квартире можно жить с детьми, но нельзя с животными. Залог составляет 5 тыс. рублей, комиссия — 80%.