Вузы Татарстана подвели предварительные итоги приемной кампании — 2025

Целевое обучение набирает популярность

Фото: Максим Платонов

В вузах Татарстана завершилась приемная кампания — 2025. КФУ получил 218 тыс. заявлений, КНИТУ-КАИ — 50 тыс., КНИТУ — 61,5 тыс., КГЭУ принял 6,5 тыс. абитуриентов на бюджет. Высоким спросом пользуются IT и инженерные специальности.

Казанский федеральный университет

В КФУ завершился прием заявлений на программы бакалавриата и специалитета. Всего было подано 218 тысяч заявлений, из которых 170 тысяч участвуют в конкурсе. Подавляющее большинство (189 тысяч) заявлений поступило через портал «Госуслуги». Общее число абитуриентов составило 37 тысяч человек.

На социогуманитарные направления зафиксирован рост количества заявлений на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметен рост среднего балла ЕГЭ на педагогическом направлении — с 200–225 до 212–220 баллов. По льготной квоте зачислено 734 человека, по целевой — 259 абитуриентов.

КНИТУ-КАИ

В КНИТУ-КАИ отмечен значительный рост интереса к инженерным специальностям. Университет получил 50 тысяч заявлений на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета, что на 31% больше прошлогодних показателей. Высокий спрос зафиксирован на направления Института авиации, наземного транспорта и энергетики, Института автоматики и электронного приборостроения, а также Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий.

Казанский государственный энергетический университет

КГЭУ успешно завершил основную волну приемной кампании. Все бюджетные места были закрыты в установленные сроки. На бюджетные места подали документы около 6500 абитуриентов. По итогам зачисления на очную форму бакалавриата и специалитета приняты 1680 человек, на заочную — 143 абитуриента.

Наибольший интерес у поступающих вызвали направления электроэнергетики, теплоэнергетики, электроники и наноэлектроники, IT-профиля и прикладной математики с информатикой.

КНИТУ

В КНИТУ подано 61 483 заявления, из них 47 255 — на бюджетные места. Конкурс составил почти 4 человека на место. Среди подавших заявления — 57 стобалльников ЕГЭ.

Наиболее популярными стали направления нефтехимии, информационных технологий, легкой и пищевой промышленности, социологии. Лидерами по количеству заявлений стали нефтегазовое дело, дизайн и информационные технологии. Средний балл ЕГЭ по направлению «Химическая технология» превысил 70 баллов. По целевому набору принято 120 абитуриентов, преимущественно для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Зайцев