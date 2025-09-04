На ТНФ-2025 прошел деловой завтрак Газпромбанка
Он состоялся уже в третий раз
«Архитектура евразийской кооперации: новые форматы взаимодействия в нефтегазохимии и перспективы для бизнеса» — такой была тема третьего по счету делового завтрака Газпромбанка на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Тема по-прежнему является актуальной: иностранные компании ушли и необходимо искать собственные решения для развития проектов между странами ЕАЭС. Какие есть решения — в материале «Реального времени».
«Мы должны искать новые ресурсы, новых партнеров, в странах, где нас хорошо воспринимают»
Деловой завтрак Газпромбанка уже стал доброй традицией Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщила его модератор, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
— Третий год подряд мы с вами собираемся и обсуждаем очень даже непростые темы. И сегодня мы будем обсуждать такую тему, как «Архитектура евразийской кооперации: новые форматы взаимодействия в нефтегазохимии и перспективы для бизнеса», — начала она.
Участниками делового завтрака стали заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, первый вице-президент банка Олег Мельников, член правления, исполнительный директор ООО «СИБУР» Павел Ляхович, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Были и зарубежные делегации из Азербайджана, Бахрейна, Беларуси, Казахстана, Катара, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
С приветственным словом к участникам обратился раис Татарстана Рустам Минниханов:
— У нас прекрасная динамика развития кредитования и обслуживания населения Газпромбанком. Сегодня мы двигаемся дальше. И самое главное, это инновационные направления. Здесь особо уделяется внимание не завершающему этапу исследований, а стадии разработки. Мы создали совместный фонд, это даст серьезные возможности сфокусироваться на поддержке проектов. Второе направление — сегодня банк является нашим партнером в части развития исламского финансирования. Мы должны искать новые ресурсы, новых партнеров, в странах, где нас хорошо воспринимают. Благодарим наших гостей из Бахрейна, Катара, ОАЭ.
«Нефтегазовая отрасль России не может быть от кого-либо зависима»
— Татарстан является основой промышленного развития и технологического развития страны, — заявил Дмитрий Зауэрс. — Убежден, что суверенитета и лидерства без собственных российских технологий достичь невозможно.
Он подчеркнул важность подобных форумов в контексте сотрудничества банка с регионами и поддержки индустрии.
— Все это движение к импортонезависимости и ведущим позициям страны в критических технологиях, — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка и отдельно отметил — нефть и газ являются драйверами развития всех остальных индустрий.
Тему продолжил глава Якутии Айсен Николаев, заявивший о необходимости технологической независимости страны.
— Международная кооперация очень важна и нужна, если бы не одно «но». Сегодня, в эпоху санкций, многие наши западные партнеры ушли, оставив многие проекты подвешенными в воздухе. Это заставило нас ускорить курс на технологическую независимость. Мы не имеем права быть уязвимыми в этом направлении, нефтегазовая отрасль России не может быть от кого-либо зависима, — отметил важность темы председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика».
Сейчас, по его словам, работа по импортозамещению в нефтегазовой отрасли идет в правильном направлении.
Ключевой аспект — доверие между странами-партнерами
Модератор завтрака Талия Минуллина отметила, что Россия открыта к взаимовыгодному технологическому сотрудничеству с дружественными странами. Здесь стоит сказать о евразийской кооперации, в которую входят Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. 27 мая коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 27 мая 2025 года одобрила Рекомендацию «О развитии кооперационного сотрудничества в сфере производства нефтегазового оборудования в государствах-членах ЕАЭС».
Здесь ключевым аспектом является доверие между странами-партнерами. И в сфере нефтедобычи и нефтегазохимии это особенно актуально, поскольку именно эти проекты — наиболее дорогостоящие и долгосрочные, высказались участники делового завтрака.
Как отметил первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников, банк сегодня не только обеспечивает финансирование крупных проектов, но и сопровождает их на всех стадиях реализации. Речь идет о технологии банковского сопровождения контрактов (БСК), которая стала инструментом повышения прозрачности и доверия между партнерами. Оплата по нему проходит, только если платеж соответствует целям проекта.
По словам Олега Мельникова, технология пользуется все большим спросом, что отражается на портфеле Банка, который на сегодня превышает 24 трлн рублей и включает проекты практически из всех отраслей. Общий объем предотвращенных нецелевых расходов по проектам в 2020—2024 г. достиг 400 млрд рублей. Речь о цифровой платформе, которая позволяет мониторить расчеты, исполнение проекта и т.д.
