На ТНФ-2025 прошел деловой завтрак Газпромбанка

Он состоялся уже в третий раз

Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Фото: Александр Сафронов

«Архитектура евразийской кооперации: новые форматы взаимодействия в нефтегазохимии и перспективы для бизнеса» — такой была тема третьего по счету делового завтрака Газпромбанка на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Тема по-прежнему является актуальной: иностранные компании ушли и необходимо искать собственные решения для развития проектов между странами ЕАЭС. Какие есть решения — в материале «Реального времени».

«Мы должны искать новые ресурсы, новых партнеров, в странах, где нас хорошо воспринимают»

Деловой завтрак Газпромбанка уже стал доброй традицией Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщила его модератор, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

— Третий год подряд мы с вами собираемся и обсуждаем очень даже непростые темы. И сегодня мы будем обсуждать такую тему, как «Архитектура евразийской кооперации: новые форматы взаимодействия в нефтегазохимии и перспективы для бизнеса», — начала она.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Александр Сафронов

Участниками делового завтрака стали заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, первый вице-президент банка Олег Мельников, член правления, исполнительный директор ООО «СИБУР» Павел Ляхович, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Были и зарубежные делегации из Азербайджана, Бахрейна, Беларуси, Казахстана, Катара, Китая, Кыргызстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

С приветственным словом к участникам обратился раис Татарстана Рустам Минниханов:

— У нас прекрасная динамика развития кредитования и обслуживания населения Газпромбанком. Сегодня мы двигаемся дальше. И самое главное, это инновационные направления. Здесь особо уделяется внимание не завершающему этапу исследований, а стадии разработки. Мы создали совместный фонд, это даст серьезные возможности сфокусироваться на поддержке проектов. Второе направление — сегодня банк является нашим партнером в части развития исламского финансирования. Мы должны искать новые ресурсы, новых партнеров, в странах, где нас хорошо воспринимают. Благодарим наших гостей из Бахрейна, Катара, ОАЭ.



Раис Татарстана Рустам Минниханов. Александр Сафронов

«Нефтегазовая отрасль России не может быть от кого-либо зависима»

— Татарстан является основой промышленного развития и технологического развития страны, — заявил Дмитрий Зауэрс. — Убежден, что суверенитета и лидерства без собственных российских технологий достичь невозможно.

Он подчеркнул важность подобных форумов в контексте сотрудничества банка с регионами и поддержки индустрии.

— Все это движение к импортонезависимости и ведущим позициям страны в критических технологиях, — сказал заместитель председателя правления Газпромбанка и отдельно отметил — нефть и газ являются драйверами развития всех остальных индустрий.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. Александр Сафронов

Тему продолжил глава Якутии Айсен Николаев, заявивший о необходимости технологической независимости страны.

— Международная кооперация очень важна и нужна, если бы не одно «но». Сегодня, в эпоху санкций, многие наши западные партнеры ушли, оставив многие проекты подвешенными в воздухе. Это заставило нас ускорить курс на технологическую независимость. Мы не имеем права быть уязвимыми в этом направлении, нефтегазовая отрасль России не может быть от кого-либо зависима, — отметил важность темы председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика».

Сейчас, по его словам, работа по импортозамещению в нефтегазовой отрасли идет в правильном направлении.

Глава Якутии Айсен Николаев. Александр Сафронов

Ключевой аспект — доверие между странами-партнерами

Модератор завтрака Талия Минуллина отметила, что Россия открыта к взаимовыгодному технологическому сотрудничеству с дружественными странами. Здесь стоит сказать о евразийской кооперации, в которую входят Россия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Китай, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. 27 мая коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 27 мая 2025 года одобрила Рекомендацию «О развитии кооперационного сотрудничества в сфере производства нефтегазового оборудования в государствах-членах ЕАЭС».



Здесь ключевым аспектом является доверие между странами-партнерами. И в сфере нефтедобычи и нефтегазохимии это особенно актуально, поскольку именно эти проекты — наиболее дорогостоящие и долгосрочные, высказались участники делового завтрака.

Как отметил первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников, банк сегодня не только обеспечивает финансирование крупных проектов, но и сопровождает их на всех стадиях реализации. Речь идет о технологии банковского сопровождения контрактов (БСК), которая стала инструментом повышения прозрачности и доверия между партнерами. Оплата по нему проходит, только если платеж соответствует целям проекта.

Первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников. Александр Сафронов

По словам Олега Мельникова, технология пользуется все большим спросом, что отражается на портфеле Банка, который на сегодня превышает 24 трлн рублей и включает проекты практически из всех отраслей. Общий объем предотвращенных нецелевых расходов по проектам в 2020—2024 г. достиг 400 млрд рублей. Речь о цифровой платформе, которая позволяет мониторить расчеты, исполнение проекта и т.д.

