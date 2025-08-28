Два берега одной реки: интеграция опыта Татарстана и Казахстана в контексте сотрудничества

Взаимодействие двух стран представляет большой интерес для выработки эффективных моделей евразийской интеграции

Фото: Реальное время

Как два берега великой реки, Россия и Казахстан веками хранят общее историческое и культурное русло, несущее в себе мудрость предков и силу взаимного притяжения. Протяженность нашей границы более 7 500 километров — это не просто линия на карте, а живой организм экономического, культурного и человеческого взаимодействия. Символическим мостом между нашими берегами стала опера «Хан Султан. Алтын Орда», которую Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представил в Казани на этой неделе. Как этот проект отразил глубокие исторические корни нашего партнерства, в авторской колонке рассказывает digital-экономист Равиль Ахтямов.

Межрегиональное сотрудничество в общероссийском контексте

Общегосударственные институты играют ключевую роль в координации межрегионального сотрудничества, обеспечивая согласованность инициатив субъектов Федерации с общенациональными приоритетами. В этом контексте опыт взаимодействия Татарстана и Казахстана представляет значительный интерес для выработки эффективных моделей евразийской интеграции.

Разрабатываемая стратегия «Татарстан-2050» и казахстанская стратегия «Казахстан-2050» анализируются в контексте их соответствия общегосударственным интересам и возможностей тиражирования успешных практик в других регионах России.

Таблица 1: Сравнительный анализ стратегических приоритетов

Направление Татарстан-2050 Казахстан-2050 Соответствие общенациональным приоритетам Экономика Технологическая модернизация, 1 место по ВРП на душу населения Макроэкономическая диверсификация, вхождение в топ-30 стран В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Цифровизация Цифровые двойники, AI-управление, блокчейн Развитие цифровой инфраструктуры, онлайн-услуги Соответствует задачам национальной программы «Экономика данных» Культурная политика Цифровизация наследия, рост татарского контента в Рунете Укрепление гражданской идентичности, межнациональный диалог Реализует цели федерального проекта «Цифровая культура»

Стратегия «Татарстан-2050» может стать примером успешного синтеза различных подходов к региональному развитию. Опыт Казахстана в области развития экономики и системной поддержки культурных индустрий, совместимый с технологическими инновациями и цифровой трансформацией Татарстана, способен создать уникальную модель развития.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Экономическое сотрудничество: новые горизонты

Экономические потоки между нашими странами продолжают набирать силу. По данным Минэкономразвития России, товарооборот между странами по итогам 2024 года достиг более 28 млрд долларов США, что демонстрирует устойчивую положительную динамику двустороннего сотрудничества.

Особого внимания заслуживают новые данные об инвестиционном сотрудничестве. Как заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, реальный объем российских инвестиций в казахстанскую экономику достигает 56 млрд долларов, что почти вдвое превышает официальные данные. Эта разница объясняется тем, что значительная часть инвестиций поступает через офшорные структуры, которые не учитываются официальной статистикой.

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. взято с сайта kazakhstan.mid.ru

Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном показывает устойчивую положительную динамику. В 2024 году объем взаимной торговли достиг $579,9 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом.

Таблица 2: Товарооборот Татарстана с Казахстаном в 2024 году

Показатель Значение Динамика Основные товары Общий товарооборот $579,9 млн +рост - Экспорт из Казахстана $95,8 млн - Ферросплавы, шины, тракторы Импорт в Казахстан $484 млн - Нефтепродукты, трубы, удобрения, автомобили

Развитие культурного сотрудничества: конкретные предложения

На основе анализа опыта двух регионов предлагаются следующие конкретные меры по развитию культурного сотрудничества:

Совместные проекты в сфере кинематографа. Создание совместных кинопроектов, сочетающих татарский нарративный потенциал с казахской производственной базой, включая продолжение успешного опыта фильмов «Куктау» и «Зулейха». Разработка программы софинансирования кинопроизводства с привлечением частных инвесторов и государственных фондов.

Создание совместных кинопроектов, сочетающих татарский нарративный потенциал с казахской производственной базой, включая продолжение успешного опыта фильмов «Куктау» и «Зулейха». Разработка программы софинансирования кинопроизводства с привлечением частных инвесторов и государственных фондов. Цифровизация культурного наследия. Реализация программы цифровизации татарского языка и культуры, включающей разработку инструментов автоматического перевода, создание виртуальных музеев и поддержку цифрового контента. Создание общей цифровой платформы для продвижения культурного контента на международных рынках.

Реализация программы цифровизации татарского языка и культуры, включающей разработку инструментов автоматического перевода, создание виртуальных музеев и поддержку цифрового контента. Создание общей цифровой платформы для продвижения культурного контента на международных рынках. Театральные обмены и образовательные программы. Организация регулярного обмена гастролями театральных коллективов с использованием гибкой контрактной системы. Разработка совместных образовательных программ по подготовке специалистов в области управления культурными индустриями на базе ведущих вузов обоих регионов.

Организация регулярного обмена гастролями театральных коллективов с использованием гибкой контрактной системы. Разработка совместных образовательных программ по подготовке специалистов в области управления культурными индустриями на базе ведущих вузов обоих регионов. Развитие культурной инфраструктуры. Создание совместных культурно-экономических кластеров с акцентом на общее историческое наследие. Учреждение фонда поддержки международных культурных проектов по образцу казахстанской модели финансирования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Образовательное сотрудничество между Россией и Казахстаном демонстрирует впечатляющие результаты: по данным на ноябрь 2024 года, в российских вузах обучалось около 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане успешно работают филиалы ведущих российских университетов. Татарстан, делающий стратегическую ставку на экспорт образовательных услуг, обладает значительным потенциалом для расширения присутствия своих образовательных программ в Казахстане. Республика могла бы активнее продвигать свои университетские бренды, развивать программы двойных дипломов и создавать совместные научно-образовательные центры, укрепляя тем самым гуманитарный мост между двумя странами.

Регулирование цифровых активов: согласование с общегосударственной политикой

Вопросы регулирования цифровых активов требуют особого внимания с точки зрения обеспечения общенациональных интересов и защиты цифрового суверенитета.

Казахстанский подход, основанный на жестком регуляторном контроле через AFSA и Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), представляет интерес с точки зрения создания защищенных условий для развития цифровых финансовых активов. Однако российское законодательство предусматривает единые подходы к регулированию на всей территории страны.

Предложения Татарстана по использованию цифрового рубля и смарт-контрактов должны рассматриваться в контексте пилотных проектов Банка России и общегосударственного законодательства о ЦФА.

Таблица 3: Анализ регуляторных подходов

Аспект Соответствие общероссийским нормам Потенциал для тиражирования Меры по адаптации Цифровой рубль Требует согласования с Банком России Высокий в рамках пилотных зон Разработка дорожной карты внедрения Смарт-контракты Соответствует законодательству о ЦФА Средний, требует доработки стандартов Создание типовых регламентов Международное сотрудничество В рамках ЕАЭС Высокий Координация через профильные министерства

Российские инвестиции в Казахстане отличаются значительной диверсификацией и направляются в такие отрасли как:

Добыча полезных ископаемых и металлургия

Машиностроение и космическая отрасль

Энергетика, включая возобновляемую

Транспорт и логистика

Нефтегазохимия и производство удобрений

Сельское хозяйство и IT-технологии

Сфера услуг и другие отрасли

Таблица 4: Отраслевая структура российских инвестиций в Казахстане

Отрасль Уровень инвестиций Перспективы развития Машиностроение Высокий Создание совместных производств IT-технологии Средний Развитие инновационных кластеров Сельское хозяйство Высокий Внедрение современных технологий Энергетика Высокий Проекты ВИЭ и традиционной энергетики

Преимущества торговли в рамках ЕАЭС

Для казахстанских компаний созданы комфортные условия благодаря соглашению о свободной торговле между странами ЕАЭС:

Сокращение количества таможенных процедур

Экономия затрат на услуги таможенных брокеров

Уменьшение количества необходимых документов

Единое транспортное пространство

Беспошлинная торговля внутри ЕАЭС

Доля национальных валют в расчетах между странами ЕАЭС достигла 90%, что способствует укреплению финансовой независимости стран-участниц.

Стратегические рекомендации с учетом общенациональных приоритетов. На основе анализа предлагаются следующие меры, согласованные с общегосударственными интересами:

Создание механизмов координации с общегосударственными органами власти для обеспечения согласованности инициатив

Разработка типовых регламентов межрегионального сотрудничества для тиражирования успешных практик

Интеграция с общенациональными проектами через включение в целевые программы государственного уровня

Обеспечение кибербезопасности и защита цифрового суверенитета во всех совместных проектах

Намечаются новые перспективные направления сотрудничества:

Углубление интеграции в рамках ЕАЭС с увеличением доли национальных валют в расчетах до 90%

с увеличением доли национальных валют в расчетах до 90% Развитие «зеленой» энергетики и устойчивых проектов

и устойчивых проектов Расширение цифрового партнерства в сфере IT и высоких технологий

в сфере IT и высоких технологий Усиление научно-технологического обмена через совместные исследовательские центры

через совместные исследовательские центры Развитие туристического потенциала и культурных обменов

Таблица 5: Перспективные совместные проекты

Проект Объем инвестиций Сроки реализации Ожидаемый эффект Космический проект «Байтерек» Миллиарды $ Запуск в декабре 2025 Развитие космической отрасли Транспортный коридор «Север — Юг» Миллиарды $ 2025—2030 Связь с Персидским заливом Совместные предприятия 56 млрд $ Постоянно Диверсификация экономик

Великая река сотрудничества

Партнерство России и Казахстана — это могучая река, несущая свои воды через время и пространство. Два берега — одна река. Две страны — одна судьба. Две культуры — одно будущее.

Наше сотрудничество является важнейшим стабилизирующим фактором на евразийском пространстве и вносит значительный вклад в обеспечение глобальной безопасности. Успешное развитие российско-казахстанских отношений служит моделью для других стран региона.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дальнейшее углубление стратегического партнерства будет способствовать укреплению позиций обеих стран в мировой экономике и политике, доказывая, что два берега одной реки всегда будут вместе, несмотря на любые течения времени.