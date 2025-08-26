Рев моторов, крутые повороты и запах жженой резины

В Камских Полянах прошли республиканские соревнования по картингу на кубок АО «ТАИФ-НК»

Фото: Альберт Муклоков

В этом году пгт Камские Поляны собрал рекордное количество участников: порядка 80 юных спортсменов из 14 населенных пунктов РТ. Да и призы победителям были более чем щедрыми: оригинальная спортивная экипировка — профессиональные шлемы, яркие и удобные комбинезоны, ну а главным призом соревнований стал скоростной брендированный карт. В общем, все необходимое для дальнейших ярких побед юных спортсменов!

География участников

Камские Поляны, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск, Уруссу, Бавлы и Сарманово. Это далеко не весь список участников 15–х республиканских соревнований по картингу на кубок АО «ТАИФ-НК». В этом году автомобильные гонки посвящены 65-летию певца, трехкратного чемпиона России и мастера спорта международного класса по автоспорту Салавату Фатхутдинову.

Принять участие в 15–х республиканских соревнованиях по картингу на кубок АО «ТАИФ-НК» собрались юные спортсмены не только из Татарстана. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Хотелось бы поблагодарить в первую очередь руководство республики, руководство Нижнекамского муниципального района и руководство ГК «ТАИФ» за ту поддержку, которая оказывается Камским Полянам. Отдельная благодарность Руслану Альбертовичу Шигабутдинову и генеральному директору АО «ТАИФ-НК» Максиму Анатольевичу Новикову за содействие в развитии спорта. Позвольте мне также сказать слова огромной благодарности от лица спортсменов за такие призы. А вам, дорогие ребята, желаю успехов, — открывая соревнования, обратился к участникам гонок глава пгт Камские Поляны Александр Павлов.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Позвольте поприветствовать вас на ежегодных республиканских соревнованиях по картингу на кубок АО «ТАИФ-НК». Отрадно видеть, что свободное время, отвлекаясь от интернета, вы уделяете своему развитию в спорте. Это очень важно. Это поможет вам в будущем. Хочу пожелать, чтобы каждый новый этап растил ваш класс, ваше мастерство, которое обязательно приведет вас к пьедесталу, — поздравил участников генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Особая тактика на трассе

Соревнования сразу в семи классах: от самых легких — «Пилот» и «Стриж», до мощных «Хонда GX270». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

В заездах — мальчишки и девчонки от 9 до 16 лет. Соревнования сразу в семи классах: от самых легких — «Пилот» и «Стриж», до мощных «Хонда GX270». 13-летней Гузель Хамидуллиной из Сарманово покорять трассу наравне с мальчиками не впервой. Это ее третье соревнование в Камских Полянах. Говорит, в спорт ее привел старший брат, который тоже занимается картингом. Сегодня она рассчитывает только на победу.

Гузель Хамидуллина из Сарманово — неоднократный победитель гонок в классе «Хонда GX270». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Мне нравится адреналин. В будущем я хочу быть известным профессиональным гонщиком, чтобы мои родители мною гордились. Сегодня здесь за меня болеет и поддерживает дедушка. К этим соревнованиям я готовилась серьезно, с тренером обговаривали каждую деталь, как заходить на повороты, где и как можно обойти соперников, и то, что соперники в основном мальчики, меня ничуть не смущает. Я в себе полностью уверена, — делится юная гонщица Гузель Хамидуллина.

«Здесь нужна особая тактика», — после заезда в классе «Хонда GX270» говорит юный гонщик Григорий Аверин. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Очень переживал, когда ехал. Боялся поворотов, чем ближе к бортикам, тем меньше проходишь круг, но это очень опасно, если карт наедет на покрышку, то можно перевернуться. Я старался держаться ближе бортов, но вроде ничего, проехал, — говорит после заезда в классе «Хонда GX270» 13-летний Григорий Аверин.

А рисковать ребятам действительно было ради чего. Сегодня победителей гонок ждали очень хорошие призы.

Николай Жаворонков: за первое место сегодня — 500 тысяч рублей. Где еще такое можно увидеть? Нет нигде такого. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Наши соревнования АО «ТАИФ-НК» финансирует уже на протяжении 15 лет. Это приглашение судей, весь призовой фонд, памятные подарки, бензины. Мы единственные не берем стартовый взнос за соревнования. За первое место сегодня — карт. Где еще такое можно увидеть? Нет нигде такого. Профессиональные костюмы, шлемы, все это детям от ГК «ТАИФ», от лидера №1 и в спорте, и в жизни, — отметил директор региональной общественной организации «Автомобильно-спортивный клуб «Кама-Мотор-Спорт» Николай Жаворонков.

Михаил из Камских Полян покоряет трассу на карте, который подарил Максим Новиков. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

За всеми гонками внимательно наблюдал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Сегодня он болеет за юного гонщика Михаила из Камских Полян под номером 37. Его «железный конь» — прошлогодний подарок Максима Анатольевича местному картинг-клубу.

Обладатели первых мест получили в подарок профессиональную экипировку. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Главный приз отправился в Набережные Челны

Рев моторов, скорость, напряжение у болельщиков, слезы радости и разочарования юных гонщиков. По итогам республиканских соревнований сегодня без подарка никто не остался. Памятные презенты от спонсоров, индивидуальные кубки и весомые медали получили все участники гонок. А вот главный приз — новенький карт — уехал в Набережные Челны. Его завоевал Карим Нургалиев, который выступал в классе «Мини 4Т».

Главный приз достался Кариму Нургалиеву из Набережных Челнов. Он выступал в классе «Мини 4Т». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Подустал я немного сегодня. Было, конечно, сложно. В первом заезде я немного «проспал» старт, сам виноват. Но, взяв себя в руки, на первом же повороте обогнал соперника. Но после того, как объявили, что у меня первое место и вручили карт, вся усталость прошла, меня переполняют эмоции. Это очень круто. Спасибо! — делился эмоциями обладатель гоночной машины Карим Нургалиев.

АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Еще один новенький гоночный автомобиль был подарен картинг-клубу пгт Камские Поляны. Как говорят организаторы спортивного мероприятия, занятия картингом воспитывают в детях не только концентрацию внимания и техническое мышление, но и уверенность, дисциплину, ответственность и уважение к правилам дорожного движения. Поэтому возможность заниматься спортом профессионально, достигая высоких результатов, — одно из достоинств небольшого уютного поселка Камские Поляны.