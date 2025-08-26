Татарстанцы выбирают платные дороги перед выходными и праздниками

За проезд по Вознесенскому тракту в Казани с момента открытия заплатили 2,6 млн человек

Фото: Реальное время

Татарстанские автомобилисты начали привыкать оплачивать проезд по новым дорогам: с момента запуска платного участка Вознесенского тракта в Казани по нему проехало более 2,5 млн машин, по республиканской трассе Алексеевское — Альметьевск — свыше 843 тысяч авто. Подробнее о том, как формируется ежедневный трафик, на какие суммы штрафуют водителей за неоплату проезда и каковы перспективы платных трасс в республике, — в материале «Реального времени».

«Платной дорогой стали пользоваться не только в часы-пик»

С момента начала эксплуатации участка Вознесенского тракта в Казани на платной основе, то есть с 26 декабря прошлого года, по нему проехали 2,6 млн автомобилей. Сейчас же среднесуточный поток здесь составляет 13 786 проездов. Самыми активными стали летние месяцы — средний трафик достиг 16 000 проездов в сутки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пока за все время работы платного режима рекордным месяцем по количеству проездов стал июнь, когда по дороге проехало 490 516 транспортных средств. Абсолютный рекорд приходится на середину лета — наибольшее количество проездов зафиксировано 11 июля — 24 171 авто, сообщил «Реальному времени» Рустем Рафиков, директор ООО «Оптима-Технологии», компании-концессионера второго этапа Вознесенского тракта.

— Трафик в большей степени зависит от времени суток и дня недели. Перед выходными и праздниками население торопится добраться до дома быстрее и поэтому чаще выбирает именно платную дорогу. При запуске режима платности трафик в часы-пик и в остальное время делился практически пополам. Сейчас же на часы-пик приходится 34% общего числа проездов. Это означает, что водители начали пользоваться дорогой не только во время максимального уровня заторов на Мамадышском тракте, но и в остальное время, — уточнил он.

Отдельное приложение для оплаты проезда

На магистрали действует безбарьерная система взимания платы «Свободный поток», то есть водитель сам вносит деньги для оплаты проезда через сайт. Однако, автомобилисты зачастую критически отзываются о таком способе и утверждают, что это не совсем удобно. Для оплаты проезда по платному участку тракта дается 5 суток. В противном случае предусмотрен штраф в размере 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 для грузовых автомобилей и автобусов.

— С каждым месяцем процент неоплаты у нас стабильно уменьшается. Большинство просто забывает оплатить в установленный срок, для этого мы подключили систему оповещения. Телефонный звонок робота-оператора или смс уведомляют водителя о том, что его транспортное средство совершило проезд по дороге. Но это работает только с теми пользователями, которые ранее авторизировались на сайте, — пояснил Рафиков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас на сайте концессионера появилась возможность производить оплату проезда через систему быстрых платежей — это упростило процедуру. В ближайшие месяцы заработают транспондеры, которые позволят заранее пополнять счет для оплаты и не отвлекаться каждый раз на то, чтобы на сайте вбить госномер своего автомобиля. В компании также сообщили, что планируют провести интеграцию с мобильными приложениями банков для оплаты проезда в одном месте.

Для 1-го класса автомобилей в будние дни с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 19:30 стоимость проезда составляет 150 рублей. С 9:00 до 17:00 и с 19:30 до 6:30, а также в праздничные и выходные дни — 90 рублей. Для грузовиков стоимость проезда выше.

Популярность платных дорог возрастает

Кроме Вознесенского тракта в Татарстане функционируют еще две платные дороги — это региональная магистраль Алексеевское-Альметьевск в 145 км и участок федеральной трассы М-12 «Восток» Москва-Казань — 142 км в пределах республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автобан М-12 ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года и с тех пор им воспользовались более 43 млн водителей. Надо отметить, что стоимость проезда была проиндексирована. С февраля 2025 года проезд до Казани подорожал на 344 руб. Новый тариф начал действовать с 17 февраля. Теперь стоимость проезда от Москвы до первого съезда на Казань по М-12 для легковых автомобилей (первая категория транспортных средств) увеличилась до 4 825 рублей. Для пользователей транспондера с максимальной скидкой стоимость проезда ниже на 15% и составляет 4 101 рубль.

Проезд по участку Алексеевское-Альметьевск стал платным 31 марта 2025 года. По состоянию на 13 августа всего по этой дороге проехало 843 898 транспортных средств. В среднем в сутки здесь проезжает 6 205 авто.

Фото с сайта Миндортранса РТ

Что касается оплаты, то проезд по всей трассе от Алексеевского до Альметьевска для легковых автомобилей первого класса составляет 644 рубля (4,5 рубля за километр). За проезд на легковом авто такого же класса от Алексеевского до Чистополя нужно будет заплатить 175 рублей, до Новошешминска — 397 рублей, до Нурлата — 514 рублей.

Проезд от Алексеевского до Альметьевска для машин второй категории обойдется в 966 рублей, для третьей — 1288 рублей, четвертой — 2576 рублей.

Платных дорог в Татарстане станет больше

В перспективе в Татарстане появится еще одна платная дорога — дублер Оренбургского тракта. В правительстве РФ уже одобрили ее проект, сейчас решается финансовая сторона вопроса. Предполагается, что строительство шоссе обойдется в сумме более 46 млрд рублей. Для того, чтобы проложить эту дорогу, потребуется изъять из пользования более 190 земельных участков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так же, как и Вознесенский тракт, часть этого дублера в Казани будет бесплатной, часть — платной. Бесплатным предполагается сделать участок от развязки трассы М-12 с Атабаевским трактом, который пройдет у сел Столбище и Усады мимо объектов DoorHan до развязки с трассой Казань — Боровое Матюшино. Оплачивать проезд придется тем, кто будет передвигаться на автомобиле от развязки с трассой Казань — Боровое Матюшино у поселка Мирного до пересечения улиц Крутовской и Тихорецкой.