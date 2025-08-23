Хитрый ход Станковича, «нулевой» Даку и худший домашний матч за год

Как «Рубин» проиграл в Казани «Спартаку» и прервал серию побед на «Ак Барс Арене»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл «Спартаку» в Казани со счетом 0:2 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова до этой игры не проигрывала дома на протяжении 14 матчей подряд. Что помешало «рубиновым» — в материале «Реального времени».

Схема одна, игра — разная

Стартовые составы «Рубина» и «Спартака» не стали большим удивлением. Сочетания игроков основы легко угадывались с учетом укороченной ротации казанцев и неплохой игры «красно-белых» в последнем туре с «Зенитом» (2:2).

Обе команды действуют по схожей схеме с пятеркой защитников и двойкой нападающих. Но есть свои нюансы. «Рубин» больше заточен под игру на контратаках с забросами на высокорослого Мирлинда Даку. «Спартак» предпочитает делать ставку на скоростные техничные действия игроков в атаке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возможное появление экс-защитника «Рубина» Ильи Самошникова в старте не состоялось. Тренерский штаб гостей предпочел оставить новичка в запасе. Футболист перешел в клуб лишь пару дней назад, Деян Станкович не рискнул ввести его сразу в состав. В итоге Самошников вовсе остался на скамейке запасных до финального свистка арбитра.

«Рубин» стартовал резво, но потом «пропал»

«Рубин» начал матч активнее соперника. Команда Рахимова накрыла москвичей стандартами. Вначале хозяева до удара довели розыгрыш углового, а затем били штрафной с опасной дистанции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но после этого характер встречи изменился. «Спартак» привык к казанцам и начал перехватывать инициативу. У «Рубина» перестал держаться мяч, в действиях команды стало много сумбура. Оборона «красно-белых» не позволяла Мирлинду Даку зацепиться в атаке.

Всё это поспособствовало тому, что «Спартак» выиграл первый тайм во владении мячом — 79% против 21%. При этом серьезных моментов у ворот Евгения Ставера практически не было. Москвичи только перед уходом на перерыв провели пару опасных подходов, но голкипер казанцев справился. В остальном «Спартак» двигался медленно, «Рубин» без особого труда гасил атаки «красно-белых».

Перерыв не помог

Обычно после невыразительного стартового отрезка «Рубин» преображался после перерыва. На этот раз подобный финт не прошел.

Рахимов среагировал на проблему с владением мяча заменой на старте второго тайма. В середине поля вместо Богдана Йочича появился Александар Юкич. Станкович в ответ выпустил Пабло Солари, который сменил Маркиньоса на левом фланге обороны. Появление аргентинца выглядело странно, однако именно это изменение стало результативным.

Реальное время / realnoevremya.ru

На 57-й минуте Солари получил пас на левом фланге, сместился, обыграв Дмитрия Кабутова, в штрафную и пальнул в ворота — 1:0. Ставер не успел среагировать на удар игрока «Спартака» из-за отскока от Егора Тесленко. После игры Станкович заявил, что выход Солари был заготовлен заранее. Если это так, то хитрый ход серба удался на славу.

— Мы изначально планировали, что Маркиньос проведет первый тайм, а на второй выйдет Солари. У Маркиньоса была травма, он восстанавливался, ему было очень непросто. Он сделал все, чтобы помочь команде. Солари — прекрасный футболист. И хороший человек. Мы верим в него и всегда его поддерживаем, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» побежал отыгрываться и даже мог мгновенно сравнять счет. Но тот же Солари прервал забег Дардана, а штрафной и угловой не принесли гола.

«Спартак» получил возможность поиграть на контратаках. Дважды с опасной близости с вратарской бил Угальде — в «молоко». В третьем случае гости своего не упустили. Барко на дриблинге ушел от двоих, отдал на Жедсона Фернандеша, который отпасовал на Мартинса Перейру, а тот «жахнул» издали — 2:0. Сходу счет мог стать 3:0 и 4:0, но москвичи не забили.

Станкович сыграл на слабостях «Рубина»

«Спартак» заслуженно одержал победу, которая стала для команды первой за пять матчей в чемпионате. «Красно-белые» прервали 14-матчевую победную серию «Рубина» в домашних играх. Казанцы 11 месяцев не проигрывали на стадионе «Ак Барс Арена». Окончание славной серии воочию увидели свыше 34 тысячи болельщиков — рекорд нынешнего сезона. Так много на игры «Рубина» приходили лишь в 2014 году, сразу после открытия нового стадиона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По матчу — Станкович безоговорочно переиграл Рахимова. Тренерский штаб казанцев не сумел подстроиться под слабые стороны «Спартака». А вот у серба всё получилось. Оба гола «спартаковцы» организовали через фланг Кабутова. Оттуда же совсем недавно строил атаки ЦСКА (1:5), так что проблемы казанцев проглядывались заранее.

В игре «Рубина» снова выпадал Даку. В действиях албанца чувствовалась раздраженность, будто футболисту не комфортно на поле. Форвард постоянно шел в обводку на двух-трех противников и терял мяч вместо удара. Тенденция не слишком приятная, аналогично Даку в минувшем туре закрыли защитники «Ростова». Только если с ростовчанами команда смогла добыть победу, то со «Спартаком» без своего бомбардира было тяжко.

В целом, Рахимов прав. Еще до игры тренер призывал не испытывать эйфорию от нынешнего высокого места команды в таблице РПЛ. «Рубину» отчаянно не хватает усиления, имеющийся набор футболистов уже измотан и не может давать постоянного качества на дистанции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:2)

Голы:

0:1 — 57, Солари (Литвинов);

0:2 — 73, Мартинс (Жедсон).

Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в гостях с «Оренбургом», начало игры — в 14.00 по московскому времени. А вот дома команда Рахимова теперь сыграет только в сентябре после международной паузы. 12 числа «Рубин» встретится на «Ак Барс Арене» с махачкалинским «Динамо».

