Завод сына Хуснуллина будет готовить фри для Rostics и Burger King

ХК «Чистополье» сына вице-премьера РФ запустила производство по переработке картофеля мощностью 40 тысяч тонн в год

«К нам поступали запросы от известных сетей фастфуда Rostics и Burger King, но необходимо отработать технологию производства соломки, пройти систему сертификации поставщиков у каждой сети», — рассказывают о предстоящих шагах в окружении руководства ХК «Чистополье». Молодой татарстанский агрохолдинг (ему всего 5 лет) открыл на малой родине российского вице-премьера Марата Хуснуллина завод по выпуску картофеля-фри мощностью 40 тысяч тонн в год. ООО «Чисто фри» опередил на старте будущего грозного конкурента из Орла, замахнувшегося на выпуск 120 тысяч тонн в год. Татарстанская компания готова удвоить мощности — до 80 тысяч тонн, но при условии сохранения стабильного спроса на соломку. «Если все подтвердится, то «зеркальный завод будет», — заверил журналистов гендиректор холдинга Наиль Залаков, добавив, что решение будет приниматься в конце этого года.

Запах жареной картошки? Нет, это вареный солод

Татарстанский агрохолдинг включился в захватывающую гонку по завоеванию позиций на растущем рынке быстрого питания. Тренд на готовые полуфабрикаты набирает обороты, все больше компаний развивают ниши замороженной продукции, а сетевые ретейлеры ищут поставщиков по всей стране.

ХК «Чистополье», основанная сыном вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, рискнула инвестировать 1,9 млрд рублей в создание производства картофеля-фри, считающегося бестселлером в российской кухне. Пока подобные производства в стране можно пересчитать на пальцах одной руки, и Чистополь претендует стать одним из крупных сетевых поставщиков фастфуда и федеральных ретейлеров.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новый автоматизированный завод по глубокой переработке картофеля ООО «Чисто фри» открыли с опережением на полгода — так быстро еще не строили. Здесь успели переработать первый урожай молодого картофеля, но официальное открытие специально приурочили к приезду в Казань министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксаны Лут. Вместе с ней прилетел попробовать чистопольскую соломку раис республики Рустам Минниханов.

Задолго до подъезда к заводу ощущается сладковатый запах печеного картофеля. Думаете, от фритюра? Оказалось, нет. «Этот запах идет от вареного солода, который по соседству готовит «Белый Кремль», — пояснили позже журналистам работники завода, ожидавшие начала торжества. И действительно, первое впечатление оказалось обманчивым. Позже, попав на само «картофельное» производство, журналисты убедились, здесь нет ни запаха жареного масла, ни картофеля. Вообще, в большинстве цехов поддерживается пониженная температура, которую любит русская картошка.

«Этот год будет картофельный»

Оксана Лут прилетела в ярко-зеленом летнем костюме, излучая оптимизм. «Этот год будет картофельный», — с радостью сообщила она. По ее словам, в этом году сбор урожая вырастет до 7,5 млн тонн, чтобы не повторилась ситуация с нехваткой картофеля этой весной. По ее словам, в прошлом году аграрии собрали 7,3 млн тонн картофеля, а недостаток был связан с повышенным спросом у переработчиков. «Рынок по переработке картофеля за прошлый год вырос на 10%, — рассказала Лут.

— Из-за изменений в потребительских предпочтениях переработка картофеля становится все более важной. Люди все чаще хотят покупать готовую еду, чтобы не тратить время на готовку. Продукты вроде картофеля фри — это сейчас популярный тренд, и перерабатывающие предприятия, выпускающие такую продукцию, становятся все более актуальными, — заметила министр.

Она дала понять, что в ближайшем будущем здесь появятся новые проекты по переработке картофеля. Добавим, что Чистополь занимает первое место по выращиванию картофеля в республике, под него отводится около 2 тысяч га. Выбор места объясняется тем, что рядом находятся Волга и озера, которые обеспечивают мелиорацию картофельных плантаций.

Рустам Минниханов похвалил компанию за строительство хранилища. В этом году здесь будет построено хранилище на 17—20 тысяч тонн картофеля в дополнение к имеющимся на 42 тысячи тонн. Всего агрохолдинг обеспечивает единовременное хранение свыше 60 тысяч тонн «второго хлеба».

Зачем «Чистополью» картофель фри?

Чистопольский завод по переработке картофеля станет третьим заметным предприятием в стране. Как сообщил гендиректор ХК «Чистополье» Наиль Залаков, он рассчитан на переработку трех тысяч тонн картофеля в сутки и уже вышел на проектную мощность. Инвестиции составили 1,9 млрд рублей. Стартовые перерабатывающие мощности по меркам конкурентов невелики — 40 тысяч тонн в год, то есть в год завод собирается выпустить 18 тысяч тонн полуфабрикатов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ближайший конкурент «Гранд Фрайз» — совместное предприятие агрохолдинга «Мираторг» и сети «Вкусно — и точка» пока проигрывает ему во времени. СП ведет строительство завода в Орловской области мощностью 135 тысяч тонн, но недавно объявило о переносе срока запуска на полгода. В результате на российском рынке остается один крупный поставщик из Липецкой области, обеспечивающий потребности в 100 тысяч тонн.



По данным экспертов, потребность в картофеле фри оценивается в 220—250 тыс. тонн. С уходом западных поставщиков сети фастфуда столкнулись с нехваткой картофеля фри, так как его поставляли из Бельгии и стран Евросоюза. «Чем раньше выйдем на рынок, тем прочнее будут позиции. Главное требование сетей — быстрая скорость реализации проектов», — рассказывают в руководстве агрохолдинга. По этой причине завод был построен за 7 месяцев при стандартном сроке 5 лет.

«К нам поступали запросы от известных сетей фастфуда Rostics и Burger King, но необходимо отработать технологию производства соломки, пройти систему сертификации поставщиков у каждой сети», — рассказывают о предстоящих шагах в окружении руководства компании. По словам собеседников издания, важно пройти систему качества менеджмента, а для этого нужна история работы.

На что намекала Оксана Лут?

«Переработка даст возможность получать гарантированный доход от реализации картофеля, чья конъюнктура цен подвержена колебаниям. В позапрошлом году картофель упал в цене до 10—11 рублей за кг, а во время засухи подорожал. Зачем подвергать рискам? Хотели переработку овощей — почему нет? Зато гарантированный сбыт», — поделился Наиль Залаков. Ради этого холдинг выращивает специальные сорта картофеля: для соломки фри и для изготовления чипсов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Почему нет поставок в сети фаст-фуда? Необходимо наработать практику, потому что у сетей есть система сертификации поставщиков. Тут нужно иметь историю поставщика, в этот момент проводится анализ системы менеджмента качества на предприятии, а для него нужна история. Поступали запросы, не могу сказать про дефицит, но с точки зрения логистики, позволяет покрыть ближайшие регионы и Москвы. Сертификат на продукцию есть, на всю линейку — 6 на 6, 9 на 9, 11 на 11, дольники и с панировкой», — поясняют в компании.

— А на что намекала Оксана Лут? — спросили журналисты.

— Изначально в планах был второй завод, в какие годы строить? Отвечу в конце года, зависит от того, подтвердятся ли производственные показатели. Если все подтвердится, то зеркальный завод будет, — заверил он.

В настоящий момент на предприятии осваивается рецептура продукта, завод отрабатывает выпуск соломки сечением 9 на 9 мм и дольки, что представляет интерес для ретейлеров. ХК «Чистополье» примет решение о строительстве второго завода в конце этого года.