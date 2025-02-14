Татарстанцы стали жить экономнее: розничный рынок замедлился

Главный вопрос потребительского рынка во все времена: «Есть ли у потребителя деньги?». Фото: Реальное время

В 40 регионах России зафиксировано замедление темпов роста потребительского рынка. Оборот розничного рынка в Татарстане вырос за год на 7,4% — до 1,6 трлн рублей. Однако годом ранее он рос динамичнее — на 11,3%. В IV квартале в республике, по оценкам аналитиков, наблюдалась стагнация розничных продаж. Какие факторы сегодня влияют на потребительские настроения, почему рынок стал расти медленнее и как сегодня меняется потребитель — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Оборот потребительского рынка в Татарстане вырос на 7,4%, до 1,6 трлн рублей. Это отличный показатель, но годом ранее рынок рос динамичнее (+11,3%). Оборот торговли пищевыми продуктами достиг 713,2 млрд рублей, увеличившись на 3,7% (годом ранее динамика была 6,3%). Оборот рынка непродовольственных товаров вырос на 10,4% — до 898 млрд рублей. Но и здесь фиксируется замедление темпов роста — годом ранее они составляли 15,6%.



Реальное время / realnoevremya.ru

Основные показатели потребительского рынка Татарстана

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2023 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2024 1 Объем оборота розничной торговли 1,4 трлн рублей 1,6 трлн рублей 2 Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года 111,3% 107,4% 3 Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 627,7 млрд рублей 713,2 млрд рублей 4 Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года 106,3% 103,7% 5 Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами 772,4 млрд рублей 898 млрд рублей 6 Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами 115,6% 110,4% 7 Объем оборота розничной торговли на душу населения 349 808 рублей

401 826 рублей





Количество предприятий потребительского рынка растет — число предприятий торговли выросло на 80 единиц — до 16 521 предприятия. Количество предприятий общепита на 220 — до 5 663, количество объектов бытового обслуживания увеличилось на 448 — до 7 035.

Количество предприятий потребительского рынка растет — число предприятий торговли выросло на 80 единиц. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Предприятия потребительского рынка Татарстана

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ2023 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ2024 1 Количество предприятий торговли 16 441 16 521 2 Количество предприятий общественного питания 5 443 5 663 3 Количество объектов бытового обслуживания населения 6 587 7 035





Рост рынка общественного питания в 2024 году также замедлился по сравнению с 2023-м. Оборот рынка достиг 80,2 млрд рублей, он вырос на 8,8% (ранее было 14,8%). Оборот рынка бытовых услуг населению вырос на 5,8% — до 75,4 млрд рублей. Динамика роста этого сегмента, согласно данным Татарстанстата, не изменилась.

Рост рынка общественного питания в 2024 году также замедлился по сравнению с 2023-м. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2023 ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2024 1 Объем оборота общественного питания 67,3 млрд рублей 80,2 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота общественного питания 114,8% 108,8% 3 Объем бытовых услуг населению 63,7 млрд рублей 75,4 млрд рублей 4 Индекс физического объема бытовых услуг населению 105,8% 105,8%



— В среднем по России наблюдается замедление темпов роста потребительского рынка. По итогам 2024 года оборот розничной торговли составил 55,6 трлн рублей с ростом к уровню 2023 года на 7,2% в сопоставимых ценах, годом ранее рост составлял 8%. Таким образом, мы наблюдаем, что ситуация на потребительском рынке Республики Татарстан соответствует среднестрановой тенденции, — отмечает ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

По данным Росстата, в 2024 году было зафиксировано замедление темпов роста потребительского рынка в 40 регионах нашей страны, в двух регионах наблюдается спад — это Ненецкий автономный округ (-0,8%) и город Севастополь (-4,3%)

Реальное время / realnoevremya.ru

По оценкам «Эксперт РА», сегодня среди факторов, влияющих на потребительские настроения, можно выделить инфляционные ожидания населения, денежно-кредитную политику ЦБ РФ, уровень доходов населения, а также психологический фактор.



Среди факторов, влияющих на потребительские настроения, можно выделить денежно-кредитную политику Центробанка и другие. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

«Более быстрый рост в сегменте непродовольственных товаров связан с тем, что население, опасаясь снижения предложения товаров на фоне санкций и снижения стоимости денег, «инвестирует» их в непродовольственные товары. В то время как продовольственный рынок в большей степени обеспечен товарами, производимыми на внутреннем рынке страны», — комментирует эксперт.

Дальнейшее поведение потребителей будет зависеть от экономической

ситуации, уровня инфляции, состояния рынка труда и геополитической

обстановки, говорит Исхакова.

В Татарстане наблюдалась стагнация розничных продаж

— Темп роста розницы в России замедлялся с каждым кварталом по мере того, как повышалась база 2023 года, — отмечает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. — Что касается услуг, то в них замедление значительно более существенное: в 2024 году населению было оказано платных услуг на 17,2 трлн рублей, что всего на 3,3% выше в сопоставимых ценах, чем в 2023 году.

При этом если говорить о динамике общественного питания (хороший прокси на состояние потребительского спроса), то здесь все хорошо, и динамика потребления только ускоряется. Оборот общественного питания в 2024 году увеличился на 9%, до 3,4 трлн рублей.

«Если говорить про Татарстан, то рост розницы по году составил 7,4%, что немного выше общероссийского уровня. Однако в IV квартале наблюдается стагнация розничных продаж: в октябре прирост составил 1,4% (г/г), ноябре — 1,7%, декабре — 2,3%. В целом по РФ рост в эти месяцы превышал 5% (г/г). Схожая динамика наблюдается и в услугах», — отметил Иванов.



«Мы видим замедление темпов роста потребительского рынка, в некоторых регионах в конце года мы видим стагнацию спроса», — добавил аналитик.

Эксперт прогнозирует, что темпы роста потребрынка в текущем году будут зависеть от динамики доходов населения. «Несмотря на то что темпы роста доходов к IV кварталу замедлились, они все еще превышают инфляцию. Это дает возможность населению и дальше увеличивать (или сохранять на высоком уровне) расходы, — комментирует он. — Частично динамика потребительского сектора будет зависеть от геополитики. Отмена или ослабление некоторых санкций могут дать импульс потребительскому спросу».

Эксперт прогнозирует, что темпы роста потребрынка в текущем году будут зависеть от динамики доходов населения. Инна Серова / realnoevremya.ru

Какие тренды продолжат влиять на рынок?

«Главный вопрос потребительского рынка во все времена: «Есть ли у потребителя деньги?». И сейчас, несмотря на все сложности на потребительском рынке, в логистике и с персоналом, у нас есть самое главное — у нас есть потребитель, который работает и зарабатывает, и который, с одной стороны, находится в раздумьях: «А потратить ли деньги сейчас или положить на депозит (потому что государство ему настойчиво рекомендует хранить деньги в банках)». С другой стороны, всегда есть возможности и инструменты для того, чтобы потребитель эти деньги потратил, — говорит генеральный директор «Infoline Аналитика» Михаил Бурмистров. — В 2024 году потребитель достаточно охотно эти деньги тратил: «Он лучше питается, начинает приобретать автомобили, чего достаточно долго не было (у нас очень сильно вырос автомобильный рынок в прошлом году)».



Infoline выделяет несколько ключевых вызовов для потребительского рынка России в 2025 году. Во-первых, это ситуация с импортом — ослабление рубля, нестабильность валютного курса, проблемы с платежами даже в дружественных странах, а также комиссии и транзакционные издержки, которые увеличивают расходы импортеров.

— Если говорить о ключевом вызове для бизнеса в 2025 году, это сочетание двух факторов — беспрецедентного увеличения налоговой нагрузки и повышения стоимости денег. Россия сейчас является мировым лидером по стоимости денежных средств в реальном выражении. Отношение между ключевой ставкой и инфляцией в России самое высокое в мире. У нас есть страны, в которых ключевая ставка выше, например Турция, но там и инфляция существенно выше. И, естественно, такая ситуация создает совершенно беспрецедентные вызовы и риски для компаний, — комментирует Бурмистров.

Многие компании развивались в период, когда ключевая ставка была низкой, и это создавало возможности для быстрого развития на заемные средства. Сейчас ситуация изменилась, и мы видим, что компании будут вынуждены совершенно по-другому строить свою политику. А те компании, которые сильно закредитованы, будут работать над снижением долга.

Сильно влияет на потребрынок и ситуация на рынке труда.

«Такого острого дефицита кадров в России не было никогда. За последние три года гражданский сектор экономики потерял почти 2 млн человек: здесь и заключение контракта в рамках СВО, и беспрецедентное сокращение количества мигрантов. Мы видим, что количество мигрантов в России находится на историческом минимуме. Есть предпосылки, что безработица продолжит снижаться и дальше», — прогнозирует Бурмистров.

Такого острого дефицита кадров в России не было никогда. За последние три года гражданский сектор экономики потерял почти 2 млн человек. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Динамика и объем потребительского рынка всегда зависят от численности населения, а Россия который год бьет антирекорды по рождаемости, сохраняется естественная убыль населения. Кроме того, количество иностранных граждан на территории страны сегодня находится на историческом минимуме и будет сокращаться.

В то же время количество домохозяйств, которые состоят из одного человека, выросло за последние 14 лет практически в 2 раза и достигло 45%. «Это означает огромное увеличение потребления целого ряда непродовольственных товаров. В продуктах питания мы видим рост потребления готовой еды, так как одному человеку не хочется готовить. Еще один тренд — у нас увеличилось количество покупателей-мужчин», — отмечает Бурмистров.

«Если говорить о динамике ретейла, то последние 20 месяцев, с апреля 2023 года, Россия находится в периоде сильного устойчивого роста продаж в продовольственном и непродовольственном секторе. Такой период в последний раз у нас наблюдался в 2007 году», — отмечает аналитик.

Впервые за последние 10 лет Россия по показателям доступности для потребителей целого ряда товаров вышла на уровень, сопоставимый с 2013 годом, за исключением двух больших групп товаров длительного пользования — это квартиры и автомобили. Доступность квартир и автомобилей критически снизилась, признает Бурмистров.

Сегодня у потребителя есть два варианта на выбор — потратить деньги или положить на депозит, и потребитель активно двигается в обоих направлениях. Депозиты достаточно быстро растут. Рост ставок привел к тому, что только по депозитам россияне получат доходы порядка 7-8 трлн рублей.

Сегодня у потребителя есть два варианта на выбор — потратить деньги или положить на депозит, и потребитель активно двигается в обоих направлениях. Депозиты достаточно быстро растут. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо быстрого роста российский рынок становится зрелым. «Зрелый рынок — это высококонсолидированный рынок: две трети рынка занимают топ-100 крупнейших ретейлеров. За пять лет доля крупнейших ретейлеров выросла в 2 раза. Второй момент: зрелые рынки — это, как правило, рынки, которые не растут быстро», — отмечает Бурмистров.

Рост российского рынка сегодня объясняется влиянием маркетплейсов. «Если мы посмотрим на динамику без учета маркетплейсов, то увидим, что подавляющее большинство непродовольственных категорий падает в денежном и в физическом выражении более чем на 10%», — говорит эксперт.

Российский е-ком в 2020–2024 годах растет в среднем на 40% в год. «Мы ожидаем замедления в 2025–2027 годах, но это будет уровень 27%. Большинство стран о таком могут только мечтать. Мы сейчас по уровню развития е-кома идем вровень с Южной Кореей и отстаем только от Китая», — резюмирует Бурмистров.



Подход к тратам станет более рациональным

— Следует отметить опережающий рост цен на продовольствие: в 2024 году в России он составил 11,1%, в Татарстане — 12,4%, и услуги: 11,5% — в России, 12,4% — в Татарстане. При этом цены на непродовольственные товары увеличились на 6,1% в Российской Федерации, 5,3% в Татарстане, — отмечает экономист — глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

Средние ежемесячные расходы россиян в 2024 году составили 39,5 тысячи рублей. С учетом инфляции расходы в прошлом году увеличились на 6%.

«Если высокий уровень инфляции сохранится, то россияне изменят потребление, используя более рациональный подход к потребительским расходам и принимая более взвешенные решения в целях сохранения качества жизни при ограничении реальных доходов, — прогнозирует Шайахметов. — Поэтому покупка базовых товаров будет менее импульсивна, более часто будут использоваться элементы планирования».

Покупки станут более рациональны, в частности, сократятся покупки дорогих продовольственных товаров, таких как морепродукты, рыба, сыры класса премиум. Покупатели станут внимательнее отслеживать ситуацию и делать выбор на основе анализа цен в магазинах: одни продукты выгоднее приобрести в магазине, а что-то лучше заказать на маркетплейсе. «Значительная часть потребителей переориентируется на более дешевые сопоставимые аналоги и будет покупать их в более дешевых магазинах, — не исключает он. — При этом чаще будет использоваться ремонт, если это дешевле, чем покупка нового. Также чаще будут арендовать и обмениваться вещами».

Доступность многих товаров снижается, констатирует Шайахметов. Так, если в 2014 году средняя стоимость нового автомобиля была на уровне 30 месячных зарплат россиянина, то в прошлом году уже на уровне около 40.



