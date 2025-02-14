Татарстанцы стали жить экономнее: розничный рынок замедлился
В 40 регионах России зафиксировано замедление темпов роста потребительского рынка. Оборот розничного рынка в Татарстане вырос за год на 7,4% — до 1,6 трлн рублей. Однако годом ранее он рос динамичнее — на 11,3%. В IV квартале в республике, по оценкам аналитиков, наблюдалась стагнация розничных продаж. Какие факторы сегодня влияют на потребительские настроения, почему рынок стал расти медленнее и как сегодня меняется потребитель — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Оборот потребительского рынка в Татарстане вырос на 7,4%, до 1,6 трлн рублей. Это отличный показатель, но годом ранее рынок рос динамичнее (+11,3%). Оборот торговли пищевыми продуктами достиг 713,2 млрд рублей, увеличившись на 3,7% (годом ранее динамика была 6,3%). Оборот рынка непродовольственных товаров вырос на 10,4% — до 898 млрд рублей. Но и здесь фиксируется замедление темпов роста — годом ранее они составляли 15,6%.
Основные показатели потребительского рынка Татарстана
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ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2023
ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2024
1
Объем оборота розничной торговли
1,4 трлн рублей
1,6 трлн рублей
2
Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года
111,3%
107,4%
3
Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
627,7
млрд рублей
713,2
млрд рублей
4
Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года
106,3%
103,7%
5
Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами
772,4
млрд рублей
898
млрд рублей
6
Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами
115,6%
110,4%
7
Объем оборота розничной торговли на душу населения
349 808
рублей
401 826
рублей
Количество предприятий потребительского рынка растет — число предприятий торговли выросло на 80 единиц — до 16 521 предприятия. Количество предприятий общепита на 220 — до 5 663, количество объектов бытового обслуживания увеличилось на 448 — до 7 035.
Предприятия потребительского рынка Татарстана
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ2023
ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ2024
1
Количество предприятий торговли
16 441
16 521
2
Количество предприятий общественного питания
5 443
5 663
3
Количество объектов бытового обслуживания населения
6 587
7 035
Рост рынка общественного питания в 2024 году также замедлился по сравнению с 2023-м. Оборот рынка достиг 80,2 млрд рублей, он вырос на 8,8% (ранее было 14,8%). Оборот рынка бытовых услуг населению вырос на 5,8% — до 75,4 млрд рублей. Динамика роста этого сегмента, согласно данным Татарстанстата, не изменилась.
Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2023
ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ 2024
1
Объем оборота общественного питания
67,3 млрд рублей
80,2 млрд рублей
2
Индекс физического объема оборота общественного питания
114,8%
108,8%
3
Объем бытовых услуг населению
63,7 млрд рублей
75,4 млрд рублей
4
Индекс физического объема бытовых услуг населению
105,8%
105,8%
По данным Росстата, в 2024 году было зафиксировано замедление темпов роста потребительского рынка в 40 регионах нашей страны, в двух регионах наблюдается спад — это Ненецкий автономный округ (-0,8%) и город Севастополь (-4,3%)
По оценкам «Эксперт РА», сегодня среди факторов, влияющих на потребительские настроения, можно выделить инфляционные ожидания населения, денежно-кредитную политику ЦБ РФ, уровень доходов населения, а также психологический фактор.
«Более быстрый рост в сегменте непродовольственных товаров связан с тем, что население, опасаясь снижения предложения товаров на фоне санкций и снижения стоимости денег, «инвестирует» их в непродовольственные товары. В то время как продовольственный рынок в большей степени обеспечен товарами, производимыми на внутреннем рынке страны», — комментирует эксперт.
Дальнейшее поведение потребителей будет зависеть от экономической
ситуации, уровня инфляции, состояния рынка труда и геополитической
обстановки, говорит Исхакова.
В Татарстане наблюдалась стагнация розничных продаж
При этом если говорить о динамике общественного питания (хороший прокси на состояние потребительского спроса), то здесь все хорошо, и динамика потребления только ускоряется. Оборот общественного питания в 2024 году увеличился на 9%, до 3,4 трлн рублей.
«Если говорить про Татарстан, то рост розницы по году составил 7,4%, что немного выше общероссийского уровня. Однако в IV квартале наблюдается стагнация розничных продаж: в октябре прирост составил 1,4% (г/г), ноябре — 1,7%, декабре — 2,3%. В целом по РФ рост в эти месяцы превышал 5% (г/г). Схожая динамика наблюдается и в услугах», — отметил Иванов.
«Мы видим замедление темпов роста потребительского рынка, в некоторых регионах в конце года мы видим стагнацию спроса», — добавил аналитик.
Эксперт прогнозирует, что темпы роста потребрынка в текущем году будут зависеть от динамики доходов населения. «Несмотря на то что темпы роста доходов к IV кварталу замедлились, они все еще превышают инфляцию. Это дает возможность населению и дальше увеличивать (или сохранять на высоком уровне) расходы, — комментирует он. — Частично динамика потребительского сектора будет зависеть от геополитики. Отмена или ослабление некоторых санкций могут дать импульс потребительскому спросу».
Какие тренды продолжат влиять на рынок?
«Главный вопрос потребительского рынка во все времена: «Есть ли у потребителя деньги?». И сейчас, несмотря на все сложности на потребительском рынке, в логистике и с персоналом, у нас есть самое главное — у нас есть потребитель, который работает и зарабатывает, и который, с одной стороны, находится в раздумьях: «А потратить ли деньги сейчас или положить на депозит (потому что государство ему настойчиво рекомендует хранить деньги в банках)». С другой стороны, всегда есть возможности и инструменты для того, чтобы потребитель эти деньги потратил, — говорит генеральный директор «Infoline Аналитика» Михаил Бурмистров. — В 2024 году потребитель достаточно охотно эти деньги тратил: «Он лучше питается, начинает приобретать автомобили, чего достаточно долго не было (у нас очень сильно вырос автомобильный рынок в прошлом году)».
Infoline выделяет несколько ключевых вызовов для потребительского рынка России в 2025 году. Во-первых, это ситуация с импортом — ослабление рубля, нестабильность валютного курса, проблемы с платежами даже в дружественных странах, а также комиссии и транзакционные издержки, которые увеличивают расходы импортеров.
Многие компании развивались в период, когда ключевая ставка была низкой, и это создавало возможности для быстрого развития на заемные средства. Сейчас ситуация изменилась, и мы видим, что компании будут вынуждены совершенно по-другому строить свою политику. А те компании, которые сильно закредитованы, будут работать над снижением долга.
Сильно влияет на потребрынок и ситуация на рынке труда.
«Такого острого дефицита кадров в России не было никогда. За последние три года гражданский сектор экономики потерял почти 2 млн человек: здесь и заключение контракта в рамках СВО, и беспрецедентное сокращение количества мигрантов. Мы видим, что количество мигрантов в России находится на историческом минимуме. Есть предпосылки, что безработица продолжит снижаться и дальше», — прогнозирует Бурмистров.
Динамика и объем потребительского рынка всегда зависят от численности населения, а Россия который год бьет антирекорды по рождаемости, сохраняется естественная убыль населения. Кроме того, количество иностранных граждан на территории страны сегодня находится на историческом минимуме и будет сокращаться.
В то же время количество домохозяйств, которые состоят из одного человека, выросло за последние 14 лет практически в 2 раза и достигло 45%. «Это означает огромное увеличение потребления целого ряда непродовольственных товаров. В продуктах питания мы видим рост потребления готовой еды, так как одному человеку не хочется готовить. Еще один тренд — у нас увеличилось количество покупателей-мужчин», — отмечает Бурмистров.
«Если говорить о динамике ретейла, то последние 20 месяцев, с апреля 2023 года, Россия находится в периоде сильного устойчивого роста продаж в продовольственном и непродовольственном секторе. Такой период в последний раз у нас наблюдался в 2007 году», — отмечает аналитик.
Впервые за последние 10 лет Россия по показателям доступности для потребителей целого ряда товаров вышла на уровень, сопоставимый с 2013 годом, за исключением двух больших групп товаров длительного пользования — это квартиры и автомобили. Доступность квартир и автомобилей критически снизилась, признает Бурмистров.
Сегодня у потребителя есть два варианта на выбор — потратить деньги или положить на депозит, и потребитель активно двигается в обоих направлениях. Депозиты достаточно быстро растут. Рост ставок привел к тому, что только по депозитам россияне получат доходы порядка 7-8 трлн рублей.
Помимо быстрого роста российский рынок становится зрелым. «Зрелый рынок — это высококонсолидированный рынок: две трети рынка занимают топ-100 крупнейших ретейлеров. За пять лет доля крупнейших ретейлеров выросла в 2 раза. Второй момент: зрелые рынки — это, как правило, рынки, которые не растут быстро», — отмечает Бурмистров.
Рост российского рынка сегодня объясняется влиянием маркетплейсов. «Если мы посмотрим на динамику без учета маркетплейсов, то увидим, что подавляющее большинство непродовольственных категорий падает в денежном и в физическом выражении более чем на 10%», — говорит эксперт.
Российский е-ком в 2020–2024 годах растет в среднем на 40% в год. «Мы ожидаем замедления в 2025–2027 годах, но это будет уровень 27%. Большинство стран о таком могут только мечтать. Мы сейчас по уровню развития е-кома идем вровень с Южной Кореей и отстаем только от Китая», — резюмирует Бурмистров.
Подход к тратам станет более рациональным
Средние ежемесячные расходы россиян в 2024 году составили 39,5 тысячи рублей. С учетом инфляции расходы в прошлом году увеличились на 6%.
«Если высокий уровень инфляции сохранится, то россияне изменят потребление, используя более рациональный подход к потребительским расходам и принимая более взвешенные решения в целях сохранения качества жизни при ограничении реальных доходов, — прогнозирует Шайахметов. — Поэтому покупка базовых товаров будет менее импульсивна, более часто будут использоваться элементы планирования».
Покупки станут более рациональны, в частности, сократятся покупки дорогих продовольственных товаров, таких как морепродукты, рыба, сыры класса премиум. Покупатели станут внимательнее отслеживать ситуацию и делать выбор на основе анализа цен в магазинах: одни продукты выгоднее приобрести в магазине, а что-то лучше заказать на маркетплейсе. «Значительная часть потребителей переориентируется на более дешевые сопоставимые аналоги и будет покупать их в более дешевых магазинах, — не исключает он. — При этом чаще будет использоваться ремонт, если это дешевле, чем покупка нового. Также чаще будут арендовать и обмениваться вещами».
Доступность многих товаров снижается, констатирует Шайахметов. Так, если в 2014 году средняя стоимость нового автомобиля была на уровне 30 месячных зарплат россиянина, то в прошлом году уже на уровне около 40.
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