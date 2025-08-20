Почему «Спартак» — претендент на чемпионство и чего не хватает «Рубину»

Репортаж с открытой тренировки казанской команды

Фото: Артем Дергунов

«Рубин» в среду провел для журналистов открытую тренировку в преддверии матча со «Спартаком». Игра пройдет в Казани 23 августа, но уже сейчас чувствуется ажиотаж из-за приезда самого популярного клуба страны. С какими ожиданиями подходят к матчу в «Рубине» — читайте в материале «Реального времени».

Ажиотаж

Недавно «Спорт-Экспресс» провел масштабный опрос-исследование, в котором выяснилось, что «Спартак» является самым популярным футбольным клубом России. Популярность «красно-белых» ощущалась и на сегодняшней открытой тренировке казанцев, где собралось больше журналистов, чем обычно. В клубе признались, что повышенный интерес чувствуется и по заявкам на разовые аккредитации для попадания на стадион. Заветный пропуск хотят получить не только казанские и московские медийщики, но и представители изданий из соседних с Татарстаном регионов.

Сама открытая тренировка началась с задержкой на 15 минут. До выхода Рахимова на тренировочное поле с пришедшими журналистами успел пообщаться помощник главного тренера Бенджамин Дюрей. Немец на неплохом русском языке вспоминал российских игроков, когда-то выступавших за рубежом. Особых похвал тренера заслужили Владимир Бесчастных, Сергей Кирьяков и Игорь Шалимов, игравшие в Бундеслиге. А любимым клубом Дюрей назвал «Динамо» из Дрездена, где в свое время выступал нынешний рулевой «Ахмата» Станислав Черчесов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рахимов был собран, выглядел серьезнее обычного. Помня о его «спартаковском» прошлом, можно понять, что матч с «красно-белыми» для него особенно важен. Впрочем, вначале ему пришлось отвечать по ситуации в своей команде. «Рубин» в выходные прервал серию из двух разгромных поражений подряд.

— Жизнь состоит из черных и белых полос, не бывает ничего без поражений. Когда есть победы — это хорошо, но надо уметь проигрывать, анализировать поражения и быть уверенным в своих силах. Во многих моментах команда это показывает. У нас нет сомнений в том, что после серии неудач будет хороший результат, — сказал журналистам Рахимов.

«Спартак» будет бороться за чемпионство»

После победы над «Ростовом» (1:0) казанский «Рубин» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова с десятью очками идет вплотную с лидерами чемпионата. От первой строчки, которую занимает московский «Локомотив», казанцев отделяет всего три балла. При определенном стечении обстоятельств победа в следующем туре может вывести «Рубин» на верхнюю строчку.

Предстоящим соперником казанцев станет «Спартак», неудачно начавший сезон. В пяти первых матчах чемпионата подопечные Деяна Станковича набрали всего пять очков. Это худший результат в истории «красно-белых» за последние 14 лет. Хуже было при Валерии Карпине в сезоне-2011/12, тогда в пяти турах команда умудрилась завоевать лишь четыре балла и идти последней в турнирной таблице.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на такой результат соперника, тренерский штаб казанцев готовит команду к серьезному противостоянию. Рахимов даже заявил, что до сих пор считает «Спартак» одним из главных претендентов на чемпионство в РПЛ.

— Скажем так, положение «Спартака» не должно нас вводить в заблуждение. Такие отрезки бывают, и бывают у многих команд. Для меня «Спартак» — это та команда, которая будет бороться за чемпионство, потому что состав, который есть у «Спартака», усиление, которое есть у «Спартака» со скамейки, оно соответствует самому высокому уровню, — ответил Рахимов на вопрос корреспондента «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тренер «Рубина» отметил качество игры «Спартака» даже в неудачных матчах.

— Мы видели это по последнему матчу с «Зенитом»: даже сыграв вничью, они ничего не добились, но выглядели очень хорошо. И, конечно же, бывают какие-то определенные стихийные обстоятельства, моменты, когда что-то не получается. Но мы видим: по качеству это очень хорошая команда, поэтому ждем тяжелого матча, — сказал Рахимов.

Минус Мальдонадо

«Рубин» к матчу со «Спартаком» готовится в оптимальном составе. Отсутствует лишь новичок Дениль Мальдонадо, но команда уже привыкла работать без гондурасского защитника. Рахимов не смог дать точного ответа, когда уже футболист приступит к тренировкам с основой. Против «Спартака» Мальдонадо снова не сыграет.

— Мальдонадо точно не будет, а все остальные готовятся к игре, — сообщил тренер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно от остальных занимается полузащитник Даниил Кузнецов, который сейчас не включен в планы тренерского штаба. Его «акции» резко упали после прошлогодней критики в адрес Рахимова. Клуб подыскивает футболисту новое место работы.



От футболистов перед журналистами отдувался Дардан Шабанхаджай, которого быстро забрали на тренировку уже после первого вопроса.

— Все работают с огоньком, хотим перенести это свое состояние на предстоящую игру, поэтому все готовимся к битве, — успел сказать собравшимся Шабанхаджай.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Не хватает креатива

В нынешнем сезоне «Рубин» страдает от двух вещей: отсутствия трансферов и креатива впереди. По поводу первого Рахимов уже откровенно переходит на сарказм, других слов у тренера не осталось. За последний год клуб подписал всего одного футболиста, который оказался травмированным и остается вне обоймы. На пресс-подходе Рахимов с серьезным лицом заявил, что каждое утро ездит в аэропорт и ждет новичков.

Относительно креатива в тренерском штабе обратились к представителям мюнхенской «Баварии». В стане многократного чемпиона Германии внимательно изучили игру «Рубина» и вынесли свой вердикт — команде не хватает креатива.

— Там сказали: «Да, у вас бойцы, они все бьются, стараются, умирают на поле — эти качества у них присутствуют, но команде не хватает креатива». В чем проблема купить такого игрока? Мы прекрасно понимаем, что креатив — это другие финансы. Не знаю, понимают ли это в руководстве, но я знаю, что не должно быть эйфории. Мы действуем на определенном пределе: не имеем возможности для большой ротации, вариативности. Никого не должно вводить в заблуждение наше нахождение в топ-5, — резюмировал Рахимов.

Впрочем, сам Рахимов и привил подопечным стиль «биться-бороться», а теперь страдает из-за нехватки в составе неординарных игроков.

Свыше 30 тысяч болельщиков

Игра станет испытанием и для городских властей. Матч с самым популярным клубом страны пройдет 23 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». В эти дни в городе, примерно в тех же локациях, будет проходить Международный песенный конкурс «Новая волна». Изначально были слухи о переносе футбольного матча, однако организаторы нашли возможность провести оба мероприятия в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, для этого пришлось пойти на некоторые ограничения. В частности, из-за фестиваля «Новая волна» зрителям придется искать другие парковочные зоны, вдали от стадиона. Для владельцев абонементов откроют парковку Р5. Для остальных в клубе предлагают воспользоваться бесплатными шаттлами, которые запустят от станций метро «Проспект Победы» и «Козья Слобода» до стадиона и обратно.

На матч «Рубина» со «Спартаком» на стадионе «Ак Барс Арена» ожидают свыше 30 тысяч болельщиков. В последний раз такое количество зрителей в Казани пришло на игру за Суперкубок России этим летом. Правда, тогда играл не «Рубин», а «Краснодар» и ЦСКА.