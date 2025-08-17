«Рубин» временно стал вторым, Даку потерял уверенность в себе, а Рахимов недоволен

Обыграли «Ростов» с минимальным счетом

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» успешно справился с задачей победить «Ростов». Ростовчане оказались повержены в Казани со счетом 1:0. Победа позволила казанцам даже временно подняться на второе место в чемпионате. Однако Рашид Рахимов не выглядел довольным таким результатом. Как «Рубин» обыграл «Ростов» и почему тренер казанцев не радуется второму месту — в материале «Реального времени».

Раздраженный Даку

«Рубин» подошел к матчу с «Ростовом» с двумя подряд разгромными поражениями. До игры с ростовчанами команда Рашида Рахимова проиграла в чемпионате ЦСКА со счетом 1:5, а затем влетела в игре с «Зенитом» в Кубке России — 0:3. И все это после очень уверенного старта в сезоне, когда казанцы одержали три победы и один раз сыграли вничью в четырех встречах.

Перед игрой с «Ростовом» Рахимов заявил прессе, что, несмотря на два разгрома, проблемы у его команды остаются те же. Основная из них, очевидно, нехватка новичков. Единственное приобретение за год — защитник Дениль Мальдонадо, пришедший этим летом. Но гондурасец уже месяц никак не дебютирует за «Рубин», южноамериканец до сих пор долечивает травму лодыжки.

С матче с «Ростовом» Мальдонадо снова остался вне заявки. При этом тренерский штаб сделал всего одну перестановку в старте, заменив Александара Юкича. Вместо него с первых минут вышел Богдан Йочич, который немного растерял свои позиции, приобретенные в концовке прошлого сезона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зато на острие все еще продолжает играть Мирлинд Даку. На неделе вновь активизировались новости об интересе к нему зарубежных клубов. На этот раз албанцем интересуется действительно топ-клуб — итальянская «Фиорентина». Пока все это лишь разговоры, а сам Даку на старте игры с «Ростовом» выглядел немного раздраженным.

Гол Кабутова — победный

Но даже такой раздраженный Даку способен создавать опасность у ворот соперника, что нападающий в очередной раз доказал в первом тайме с «Ростовом». Албанец на 35-й минуте обыграл в штрафной защитника и попал в штангу. Этот момент запустил серию потенциальных голевых эпизодов для «Рубина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Через пару минут казанцы подавали очередной угловой, с которым справились гости. На 42-й минуте Иву получил оперативный простор, но с его ударом справился вратарь Рустам Ятимов. Тут же мог забивать Велдин Ходжа, но заблокировал защитник.

Ничего не изменилось и после перерыва. «Рубин» продолжил наседать на ворота ростовчан. Футболисты «Ростова» выглядели потерянными, складывалось ощущение, что они забыли выйти на второй тайм. Такой пассивный футбол привел гостей к первому пропущенному голу. Казанцы исполнили угловой, после которого мяч отскочил к Дмитрию Кабутову, прошившему затем Ятимова — 1:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У гостей выделялся лишь Роналдо. Именно его стараниями ростовчане могли сравнять счет. Сначала бразилец едва не воспользовался ошибкой Евгения Ставера, но вратарь казанцев вовремя забрал мяч в руки. Затем после удара Роналдо игровой снаряд пролетел чуть мимо створа. И, как говорится, «бетте». «Ростов» абсолютно не был похож на команду, которой надо отыграться. И скорее «Рубин» мог увеличить разрыв в счете, чем гости забить ответный гол.

«Рубин» уже второй, пока временно

Минимальный счет не должен вводить в заблуждение. Казанцы превосходили соперника во всем. Единственное, «Рубин» не сумел реализовать свои моменты. И это притом, что невзрачный матч провел Даку. Во многом помог «Ростов», который показал очередную безликую игру. Еще парочка таких поединков — и ростовчане могут пойти на смену тренера. Джонатан Альба пока не впечатляет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» же поднялся на промежуточное второе место в чемпионате. Казанцы набрали десять очков в первых пяти турах и уступают только «Локомотиву», еще не проигрывавшему в РПЛ в текущем сезоне. По потерянным баллам выше находятся еще и «Краснодар» с ЦСКА, но у них матч в запасе.

Рахимов на пресс-конференции не витал в облаках. По словам тренера, промежуточное второе место не должно расслаблять команду. Результат, безусловно, хороший, но прошло пока пять туров и делать выводы рано.

— Любой победный счет, наверное, устраивает. Мы понимали, что будет тяжелая игра, потому что «Ростов» достаточно мобильная команда. Свои моменты мы все‑таки создали. К сожалению, реализовали только один. Победа на характере, рабочая. Второе место? Я не обращаю на это внимания. Так будет не всегда, мы стараемся выжимать максимум во всех матчах. Нашу игру легко прочитать, я реально смотрю на ситуацию, второе место меня не заботит, — сказал Рахимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 51, Кабутов (Иву)

Между тем команда Рахимова разучилась проигрывать на домашнем стадионе. Беспроигрышная серия «рубиновых» на «Ак Барс Арене» составляет уже 14 игр подряд. Следующий матч «Рубин» проведет 23 августа в Казани со «Спартаком», начало — в 14.00 по московскому времени.