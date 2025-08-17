Гид по улице Тази Гиззата, Ямской и новой дамбе: воспоминания о Ленине и Дальнем Устье

Прогулка по Посадской, часть 2-я

Волга, 1941 год. Фото: Валерий Грязнов

Улица Тази Гиззата в районе железнодорожного вокзала Казани парадоксальным образом сочетает в себе современность — здесь очень много новостроек — с ощущением былой эпохи. Современность сюда как будто только начинает приходить, занимая место разномастной застройки 1990-х. При этом буквально в нескольких метрах от пыльных дорог — Волга.

Что было, но ушло

Прежде чем перейдем ко второй части прогулки по Гиззата, перечислим здания, которые упоминались в краеведческой литературе. Не все из них остались живы.

Следом за владениями Кабатовых раньше на Гиззата, 4 стоял дом преподавателя математики Геннадия Шебуева, первой половины XIX века в классическом стиле. Сын математика Николай начал публиковать рассказы, стихи, фельетоны под псевдонимом «граф Бенгальский». «Реальное время» публиковало его воспоминания о казанском периоде жизни Ленина.

Ближе к пересечению с Московской стоял дом купца Степана Меркулова, а далее — трехэтажное здание с перестроенным антресольным этажом.

Забулачная больница (Гиззата, 10)

Напротив отеля «Ямской посад» стоит трехэтажное здание Забулачной больницы. История ее такова: в 1892 году в этом районе открылся первый медицинский участок. Уже в первый год его посетило 8 398 человек. Спрос на него был велик. Одной из тех, кто поддержал идею строительства больницы, стала дочь чаеторговца Сергея Александрова — Ольга Александрова-Гейнс, владевшая Ксенинской женской гимназией, Александровским детским приютом и Александровским пассажем. Она пожертвовала на покупку дома 85 000 рублей и еще 15 тысяч — на ремонт, оборудование и детскую больницу «в память о родных».

Открылось заведение на 30 коек в 1893 году. Помощь оказывал и экстраординарный профессор Казанского университета по кафедре врачебной диагностики Алексей Казем-Бек. Больница проработала до революции.

Современная территория Тази Гиззата, 12. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Штаб ваисовцев (Гиззата, 12)

Следом шел двухэтажный дом И.М. Кузнецова. Известно, что в 1862 году его перестраивал П.В.Тихомиров. Здесь в 1918 году базировался штаб Гайнана Ваисова. Могила его находится в мемориальной зоне парка Горького. Его отец Багаутдин требовал «очистить» веру от наслоений и искал идеалы в Волжской Булгарии.

Гайнана Ваисова убили в 1918 году во время демонстрации партии «Милли Шура», когда тот объявил себя большевиком. Идеи Ваисовых проявились в наше время в движении «необулгаристов» и клуба «Булгар аль-Джадид».

Гиззата, 16. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Заготскот и Глававтотракторсбыт (Гиззата,16)

Телефонные книги послевоенной эпохи сообщают, что классическое невысокое здание на углу с современной Гаяза Исхаки использовалось под нужды советскими учреждениями с необычными названиями.

Флигель Платоновой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Флигель Платоновой (Тази Гиззата, 18)

Дом второй половины XIX века в три окна в стиле эклектики. Был дополнен белокирпичным пристроем поздних лет.

Дом Маркеловой (Гиззата, 19)

Территория по Тази Гиззата после сквера на Бурхана Шахиди — сплошь новые застройки. К примеру, известно, что на месте отеля «Милена» стоял полукаменный дом Маркеловой, с обшитым в «елочку» деревянным фасадом на втором этаже.

Дом Никифоровой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Ямская слобода

В этом месте Гиззата как будто бы уходит вбок, хотя на самом деле она продолжается за железной дорогой и переходит в Ямскую улицу, названную в честь слободы XVI века. Когда-то здесь было татарское поселение, а позднее обитали ямщики. Можно сказать, что почти вся эта улица на данный момент снесена. От нее остался, в частности, крохотный красный дом Никифоровой (Ямская, 1).

Занятно, что другой сохранившийся дом принадлежал Столбову. В 1882 году, согласно данным полиции, здесь находился публичный дом крестьянки Казанского уезда Биби-Асмы Вахрутдиновой-Аблаковой.

Дальнее Устье. Валерий Грязнов

Новая дамба

Если вновь вернуться на Тази Гиззата, для этого нужно сделать солидный крюк через улицу Альфреда Халикова, то для исторической верности нужно пройти до берега реки. По пути можно обнаружить, к примеру, памятную доску ветеранам и работникам тыла Казанской дистанции пути.

Напротив будет — остров, или полуостров, Вороний Куст. До постройки Куйбышевской ГЭС в 1950-е годы здесь было и одноименное озеро. Перемычка между городом и островом называлась проливом Крысиный хвост, в 2011-м ее засыпали и Куст соединился с Локомотивом, а в 2023-м вновь прорыли канал.

По острову с 1890-х годов от Тази Гиззата начиналась трехкилометровая Новая дамба, которая связывала Казань с Дальним Устьем, пристанями на Волге. В 1920-е годы по ней была проложена железнодорожная ветка. Здесь предполагалась постройка комбикормового завода и мельничного комбината, а также сюда хотели перенести другие заводы и фабрики. Словом, это была развитая промышленная территория, здесь даже была начальная школа.

После заполнения Куйбышевского водохранилища в 1957-м эти районы ушли под воду. Насыпь дамбы можно было увидеть во время обмеления Волги в последние годы.