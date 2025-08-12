Откат в кеш: в России растет оборот наличных средств

Эксперты связывают это с отключениями интернета и сезоном отпусков

В июле среди россиян повысился спрос на наличные деньги. ЦБ среди прочего связывает это с повсеместными отключениями интернета. Однако эксперт «Реального времени» заявил, что эта причина не является основной — скорее всего, большую роль сыграли сезон отпусков и серый рынок. Тем не менее влияние отключения интернета на будничную жизнь россиян будет нарастать. Как самый негативный сценарий — обесценивание рубля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Отток в 200 млрд рублей

В июле в России повысился спрос на наличные деньги. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

Так, по данным ЦБ, средний профицит ликвидности в июле в среднем составил 1,2 трлн рублей. Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 200 млрд рублей, что выше значений прошлых лет.

— Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 трлн руб. (в июне: 0,2 трлн руб.). Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах, — следует из публикации регулятора.

По данным ЦБ, средний профицит ликвидности в июле в среднем составил 1,2 трлн рублей. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Наличка может привести к снижению экономической активности

Как «Реальному времени» рассказал главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, на рост спроса на наличные средства повлияло не только повсеместное отключение интернета. Аналогичная тенденция наблюдается каждое лето:



— Если мы посмотрим на динамику, то аналогичный рост спроса на наличность происходит ежегодно летом. Возможно, это в большей степени связано с периодом отпусков. Может быть, этот спрос лишь кратковременные колебания из-за отпусков. Не во всех местах отпуска сейчас есть возможность расплачиваться картами — тот же отпуск дикарем, например.

Кроме того, нельзя упускать из виду серый рынок, где все транзакции также проводятся через наличность. Надоршин назвал отключение интернета лишь одной из причин нынешней статистики ЦБ.

— Тем не менее хорошо, что ЦБ выводит фактор отключения интернета как один из возможных. Я полагаю, что его влияние со временем начнет нарастать, потому что люди адаптируются к отключениям и просто начнут использовать все больше и больше налички. И это негативный фактор для экономики, — сказал он.

Надоршин пояснил: цифровые деньги обеспечивают более эффективную работу каждого рубля в экономике. То есть каждый рубль в безналичной форме обслуживает больше сделок, чем в наличной. Чем больше сделок происходит, тем меньше «купюр» для этого нужно. Чем меньше «купюр» — тем эффективнее работает бизнес. Благодаря этому проще переносить более высокую стоимость денег, что позитивно влияет на ставку.

— Когда оборачиваемость ниже, идет обратный процесс. Стоимость денег становится более давящим фактором, они становятся дешевле и приносят меньше прибыли. Эти негативные последствия могут выражаться в снижении экономической активности, — добавил экономист.

В общей доле наличность мизерна

Несколько иное мнение выразил другой эксперт «Реального времени» — глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. Он также считает, что на тенденцию повлияли отпуска. Но последствия могут быть отличными:



— Действительно, люди стали чаще пользоваться наличностью из-за отключений, тем более когда едут в отпуск. Если отключения продолжатся, то, конечно, и спрос продолжит расти.

Однако, продолжил эксперт, бизнес и власть адаптируются под современные реалии и устанавливают точки доступа к Wi-Fi. Это позволяет продолжать пользоваться привычными картами.

— Наличность в основном касается маленьких магазинов. Если посмотреть на игроков крупнее, у них, как правило, есть проводной интернет, связь более надежная. Поэтому я не думаю, что спрос будет расти высокими темпами, — пояснил он.

Это позволяет продолжать пользоваться привычными картами. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Шайахметов считает, что такие суммы незначительны в общей доле расчетов. Поэтому никаких критичных изменений не произойдет.

Напомним, власти Татарстана потребовали решить проблемы с мобильной связью при режиме беспилотной опасности. Руководитель аппарата Кабмина Шамиль

Гафаров заявил, что решения нужно разработать в ближайшие сроки.



Связанные с атаками дронов отключения интернета, ухудшение беспроводной связи при введении на территории республики режима «Беспилотная опасность» подняли в Татарстане спрос на проводной интернет и вернули интерес к стационарным телефонам. По данным «Ростелекома», спрос на стационарный интернет этим летом в республике вырос на 30%.