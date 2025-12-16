Расходы на реализацию нацпроектов России в 2030 году превысят 40 трлн рублей

Расходы на финансирование увеличат до 7,9 трлн рублей к 2030 году

Федеральный бюджет направит на реализацию национальных проектов России в 2030 году рекордные 40,24 трлн рублей, свидетельствуют прогнозы Минфина. Уже в ближайшие шесть лет расходы будут постепенно увеличиваться: начиная с уровня в 37,04 трлн рублей в 2026-м и достигнув пика в 2030 году, сообщает ТАСС.

Значительная часть бюджетных средств пойдет на финансирование национальных проектов. Так, расходы на нацпроекты в указанный период увеличатся с 6,8 трлн рублей в 2026 году до 7,9 трлн рублей в 2030 году. Заместитель главы Минфина Николай Бегчин подчеркнул, что национальный уровень развития станет приоритетом реализации проекта на протяжении предстоящего цикла.

Всего на выполнение национальных целей запланировано потратить около 60 трлн рублей. Из них более двух третей обеспечат федеральные средства, остальные поступят из внебюджетных источников и региональных бюджетов.

Ариана Ранцева