Венгрия пригрозила иском в Суд ЕС из-за конфискации российских активов

Страна входит в число семи стран Евросоюза, выступающих против их прямой конфискации

Венгрия намерена обратиться в Суд Евросоюза, если ее позиция по вопросу конфискации замороженных российских активов не будет должным образом учтена. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью Patriota, подчеркнув, что любые решения, лишающие Будапешт права сопротивления, противоречат правовым принципам ЕС, поскольку данный вопрос требует единогласного одобрения всех стран-членов.

Глава венгерского правительства признал, что Будапешт не рассчитывает на положительный исход возможного судебного разбирательства, однако заверил, что страна «в любом случае сделает все необходимое».

— Поэтому, как только эти решения будут опубликованы в письменном виде, мы на следующее утро обратимся в суд ЕС и попытаемся добиться выполнения наших требований через его законные каналы,— заявил Орбан.

По данным издания Euractiv, страна входит в число семи стран Евросоюза, выступающих против прямой конфискации российских активов. Помимо Будапешта, в эту группу входят Бельгия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Напомним, Еврокомиссия в начале декабря представила странам-членам юридический проект, предусматривающий принудительное изъятие всех замороженных в Евросоюзе активов Центрального банка России, насчитывающих около €210 млрд. Основная сумма этих средств, как предполагается, будет взята из бельгийского депозитария Euroclear — одного из крупнейших в мире международных центральных депозитариев ценных бумаг, где сосредоточена значительная часть заблокированных российских активов. Инициатива Еврокомиссии предполагает, что средства будут переданы в качестве кредита Украине с целью обеспечения ее финансовых потребностей в 2026—2027 годах.

В частности, €165 млрд планируется направить непосредственно на поддержку Киева, из которых значительная доля, €115 млрд, пойдет на удовлетворение военных нужд, а оставшиеся €50 млрд покроют бюджетные расходы украинской власти.



Рената Валеева