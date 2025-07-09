Власти Татарстана потребовали решить проблемы с мобильной связью при режиме беспилотной опасности

Необходимо обеспечить коммуникацию во время чрезвычайных ситуаций

Фото: Анна Сейтумерова

В Татарстане возникают проблемы с мобильной связью и интернетом во время введения режима беспилотной опасности. Об этом в ходе коллеги Минцифры республики заявил вице-премьер региона, руководитель аппарата Кабмина Шамиль Гафаров.

Он подчеркнул, что отсутствие мобильного интернета не так критично, как трудности со связью:

— В Татарстане возникают вопросы во время режима беспилотной опасности. Бывает, что при ограничении интернета пропадает вся мобильная связь. Нам нужно разработать решения, которые бы позволили сохранить телефонную мобильную связь. Как минимум таким образом мы обеспечим коммуникацию во время чрезвычайных ситуаций и ускорим принятие решений.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Гафаров заявил, что решения нужно разработать в ближайшие сроки. Это может потребовать серьезных финансовых затрат.

С аналогичными проблемами сталкивается не только Татарстан, но и многие регионы России. В Саратовской области, например, уже предложены меры для стабилизации интернета в Саратовской области. В частности, планируется создание и публикация карты с функционирующими точками доступа к бесплатному Wi-Fi в Саратове и Энгельсе, а также расширение сети уличных точек Wi-Fi. Глава региона поручил Министерству цифрового развития сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным Wi-Fi.

Елизавета Пуншева