Татарстан попал в пятерку лидеров по объему POS‑кредитования в ноябре

Эти показатели позволили Татарстану занять пятую строчку в общероссийском рейтинге

Фото: Артем Дергунов

В ноябре 2025 года Татарстан вошел в пятерку российских регионов с наибольшим объемом выдач POS‑кредитов. По данным ОКБ, в республике было оформлено 6,4 тыс. кредитов на общую сумму 456,8 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Эти показатели позволили Татарстану занять пятую строчку в общероссийском рейтинге. Лидерами стали:

Москва — 18 640 кредитов (1,5 млрд рублей);

Московская область — 14 030 кредитов (1,1 млрд);

Санкт‑Петербург — 9 690 кредитов (705,9 млн);

Краснодарский край — 8 940 кредитов (609,6 млн).

В ноябре было выдано 227,1 тыс. кредитов на сумму 15,1 млрд рублей — это максимальный показатель с начала года. По сравнению с октябрем количество выдач выросло на 3%, а объем — на 4%. Средний размер кредита составил 67 тыс. рублей (в октябре — 66 тыс. рублей).

При этом в годовом выражении наблюдается снижение: по сравнению с ноябрем 2024 года количество выдач сократилось на 12%, а объем — на 7%. Средний чек за год вырос на 4 тыс. рублей (до 66 тыс. рублей), а средний срок кредитования сократился на один месяц — до 14 месяцев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За 11 месяцев 2025 года в России было выдано 2,2 млн товарных кредитов на 139,5 млрд рублей (в среднем 12,7 млрд рублей в месяц). В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество выдач снизилось на 55%, а объем — на 54% (тогда было выдано 4,8 млн кредитов на 305,7 млрд рублей, в среднем 27,8 млрд рублей в месяц).



Самые крупные товарные кредиты в ноябре оформляли жители Чечни (в среднем 96 тыс. рублей), Москвы (80 тыс. рублей), Дагестана и Якутии (по 78 тыс. рублей). По срокам кредитования лидировала Адыгея — там средний срок POS‑кредита составил 17 месяцев. Самый короткий срок зафиксирован в Севастополе — 10 месяцев.

Объем выданных россиянам кредитов в октябре текущего года резко возрос на 335 млрд рублей, увеличившись до отметки в 38,3 трлн рублей. Эти цифры являются максимальными показателями за весь 2025 год.

Рената Валеева