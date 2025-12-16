Центробанк сдвинул время пресс‑конференции 19 декабря из‑за «Прямой линии»

В пресс‑конференции примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и ее заместитель Алексей Заботкин

Центробанк объявил об изменении времени проведения традиционной пресс‑конференции по итогам заседания совета директоров по денежно‑кредитной политике. Мероприятие, запланированное на 19 декабря, состоится в 17.00 — позже привычного времени.

В тот же день, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию и пресс‑конференцию, где подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и граждан. Традиционно это событие длится более четырех часов.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал на пресс-конференции прогноз о предстоящем снижении ключевой ставки. По его мнению, на ближайшем заседании регулятор уменьшит ее на 0,5% — до 16% годовых.

24 октября Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 17 до 16,5% годовых. Подобную тенденцию регулятор демонстрирует уже на протяжении полугода — максимальный показатель в 21% годовых фиксировался в апреле. Что касается прогнозов, дальнейшее снижение ставки остается вероятным лишь в небольших пределах. Подробнее — в материале.

