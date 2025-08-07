В Казани благоустроили дворы на проспекте Победы и улице Чишмяле по программе «Наш двор»

Осенью территорию дополнительно озеленят — планируется высадить одну тысячу кустарников

Республиканская программа «Наш двор» в Казани выполнена на 85% в текущем году. В числе завершенных объектов — дворы домов №76, 78, 80, 84, 88 по проспекту Победы и №1 по улице Чишмяле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Благодаря реализации программы, для более чем 4 тысяч жителей появился променад с асфальтированными тротуарами, отремонтированы входные группы подъездов, тротуары и навесы. В одном из домов запланирована замена лифтов.

Дома по проспекту Победы и улице Чишмяле, построенные в период с 1992 по 2000 год, за прошедшее время видели лишь частичный ремонт асфальтового покрытия, проводившийся после замены тепловых сетей.

В рамках комплексного благоустройства были обновлены не только проезжие части, но и тротуары на общей площади 11,5 тысячи квадратных метров. Также отремонтированы подъездные пути к расположенным рядом школе №156 и лицею №149.

Проведенные работы позволили увеличить количество парковочных мест на 26, доведя их общее число до 290.

Особенностью благоустроенного двора являются проходящие под ним тепловые сети. Для сохранения доступа к коммуникациям и предотвращения их повреждения над сетями засеяли газон и проложили пешеходные дорожки. В результате во дворе появилась прогулочная зона общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров.

Осенью территорию дополнительно озеленят — планируется высадить одну тысячу кустарников.

Напомним, что в микрорайоне Азино-2 уже отремонтированы территории 65 многоквартирных домов (МКД) по программе «Наш двор». Всего за пять лет в Советском районе Казани отремонтированы дворы 573 домов, в которых проживает более 130 тысяч человек.

Рената Валеева