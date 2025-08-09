Раис Татарстана Минниханов показал королю Малайзии Казанский вертолетный завод

Также Султан Ибрагим осмотрел макеты кораблей Зеленодольского судостроительного завода, автомобили «Аурус», грузовики КАМАЗ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Казанский вертолетный завод (холдинг «Вертолеты России», «Ростех») посетил верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим в рамках своего первого официального визита в Россию. В сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова он ознакомился с производственными мощностями предприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе визита гостям была представлена продукция завода: вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном и премиум-вариантах, а также вертолет «Ансат» в полицейском и санитарном исполнениях.

На территории нового летно-испытательного корпуса была организована выставка промышленного потенциала Татарстана.



Дополнительно Султан Ибрагим ознакомился с продукцией ведущих предприятий региона, осмотрев макеты кораблей Зеленодольского судостроительного завода, автомобили «Аурус», грузовики КАМАЗ, медицинские симуляторы «Эйдос», продукцию «Нэфис Косметикс», оборудование «Инфомат» и тракторы «МТЗ-Татарстан».

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Рустам Минниханов обсудил с королем Малайзии перспективы сотрудничества. Минниханов подчеркнул интерес Татарстана к сотрудничеству с Малайзией в таких сферах, как сельское хозяйство, халяль-индустрия и высокие технологии. Он пригласил малайзийских коллег на Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в сентябре.

Дмитрий Зайцев