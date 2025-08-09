Раис Татарстана Минниханов показал королю Малайзии Казанский вертолетный завод
Также Султан Ибрагим осмотрел макеты кораблей Зеленодольского судостроительного завода, автомобили «Аурус», грузовики КАМАЗ
Казанский вертолетный завод (холдинг «Вертолеты России», «Ростех») посетил верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим в рамках своего первого официального визита в Россию. В сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова он ознакомился с производственными мощностями предприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В ходе визита гостям была представлена продукция завода: вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном и премиум-вариантах, а также вертолет «Ансат» в полицейском и санитарном исполнениях.
На территории нового летно-испытательного корпуса была организована выставка промышленного потенциала Татарстана.
Дополнительно Султан Ибрагим ознакомился с продукцией ведущих предприятий региона, осмотрев макеты кораблей Зеленодольского судостроительного завода, автомобили «Аурус», грузовики КАМАЗ, медицинские симуляторы «Эйдос», продукцию «Нэфис Косметикс», оборудование «Инфомат» и тракторы «МТЗ-Татарстан».
Ранее «Реальное время» рассказывало, что Рустам Минниханов обсудил с королем Малайзии перспективы сотрудничества. Минниханов подчеркнул интерес Татарстана к сотрудничеству с Малайзией в таких сферах, как сельское хозяйство, халяль-индустрия и высокие технологии. Он пригласил малайзийских коллег на Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в сентябре.
