Программу «Наш двор» 2025 года в Татарстане выполнили на 63%

Фото: Максим Платонов

Программу «Наш двор» в Татарстане выполнили на 63%. Такую цифру озвучила сегодня директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Как она рассказала на совещании в Доме правительства республики, Арский район выполнил весь объем работ, запланированный в районе по программе, а Заинский — завершил программу этого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дорожные работы идут на 8% быстрее, чем годом ранее, и выполнены на 72%. Ремонт закончен в 318 дворах, продолжается еще в 241. Установка наружного освещения также идет с опережением графика и достигает 73%. Общее выполнение работ по монтажу оборудования — 45%.

Напомним, в начале июля программа «Наш двор» в Татарстане была выполнена на 53%.

Галия Гарифуллина