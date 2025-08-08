Рустам Минниханов встретился с королем Малайзии: обсуждены перспективы сотрудничества

Минниханов подчеркнул интерес Татарстана к сотрудничеству с Малайзией в таких сферах, как сельское хозяйство, халяль-индустрия и высокие технологии

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня в Казани раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Султаном Ибрагимом, королем Малайзии. Это первый официальный визит малайзийского монарха в Россию, который продлится с 5 по 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На встрече Минниханов отметил, что Малайзия играет важную роль в исламском мире и является ключевым партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Председательство вашей страны в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии будет способствовать укреплению региональной безопасности и развитию экономики, — сказал раис.

Минниханов подчеркнул интерес Татарстана к сотрудничеству с Малайзией в таких сферах, как сельское хозяйство, халяль-индустрия и высокие технологии. Он пригласил малайзийских коллег на Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в сентябре.

Султан Ибрагим также выразил надежду на укрепление связей между Татарстаном и Малайзией.

— Возобновление авиасообщения между нашими странами откроет новые возможности для туризма и бизнеса, — отметил он.

Напомним, что король Малайзии прибыл в Казань на автомобиле Aurus и прогулялся по Казанскому кремлю, где у туристов была возможность увидеть высокого гостя. Минниханов и Ибрагим знакомы много лет, и татарстанский лидер ранее неоднократно приглашал его в гости.

В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками, а также посещение научных и технологических учреждений. Султан Ибрагим также поделился подробностями встречи с Путиным накануне.

Анастасия Фартыгина