Бизнес-обзор: «Сосновый бор» под контролем вдовы владельца, Сбер банкротит «Челны-мясо»

На этой неделе в татарстанском санатории «Сосновый бор» назначили доверительного управляющего на долю покойного главврача и совладельца Фоата Гатина. Здравница перешла под полный контроль его вдовы, заслуженного врача РТ Дильбар Гатиной. В автограде открыли производство по делу о банкротстве компании «Челны-мясо» — процедуру инициировал Сбербанк, предъявив мясокомбинату долг в 113 млн рублей. Новый владелец сабинской компании «ЛСР», которая ранее принадлежала известному промышленнику из ХМАО, сменил руководство в фирме. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вдова главврача «Соснового бора» получила его долю в управление

В среду в санатории «Сосновый бор» в поселке Васильево назначили доверительного управляющего на долю покойного главврача Фоата Гатина. Ему принадлежал контрольный пакет акций в компании — 62,37%, остальные 37,62% были у его супруги Дильбар Гатиной. С 6 августа она управляет и долей супруга, переходящей в порядке наследования.

Заслуженный врач РФ и РТ Фоат Гатин скоропостижно скончался 25 июля на 67-м году жизни. Доктор медицинских наук, профессор, депутат совета Зеленодольского района похоронен на васильевском кладбище в Зеленодольском районе.

Всю жизнь посвятил медицине, пройдя путь от врача-ординатора до руководителя крупных медицинских учреждений Татарстана. В 1987-м его назначили главврачом Васильевского территориально-медицинского объединения. В дальнейшем 11 лет возглавлял Республиканскую клиническую психиатрическую больницу, а с 2010 года был завкафедрой психиатрии и судебной психиатрической экспертизы КГМА. Начиная с 2013 года руководил санаторием «Сосновый бор».

Его супруга, Дильбар Гатина, также заслуженный врач РТ, невролог, много лет работает исполнительным директором здравницы. «Сосновый бор» основали в 1984 году, когда на его территории открыли пионерский лагерь и лечебно-оздоровительный комплекс из двух построек с десятком номеров, столовой и лечебным корпусом. В 2000-м комплекс получил статус санатория. Оборот медучреждения в прошлом году вырос почти на треть — до 434 млн рублей, чистая прибыль составила 16,6 млн.

Новый владелец фирмы экс-кандидата в мэры Нижневартовска сменил руководство

Югорский бизнесмен Руслан Хузин, выкупивший в июне крупную сабинскую компанию «ЛесСтройРеконструкция» с годовым оборотом 3,3 млрд рублей, сменил в ней руководство. Предприятием 14 лет управлял Петр Лишиленко, но со вторника его должность занял Андрей Беседа.

Несмотря на прописку в Богатых Сабах, предприятие фактически работает в Ханты-Мансийском округе и здесь же изначально было зарегистрировано. Ведет строительство кустовых площадок, подъездных путей к нефтяным и газовым месторождениям, работало на объектах «Газпрома», «РосНефти», «Транснефти» и других. Параллельно занималось заготовкой древесины.

«ЛСР» основал известный в ХМАО предприниматель Альзам Низамутдинов, который за время своей карьеры прошел путь от водителя лесовоза до владельца крупного бизнеса. В 2016 году баллотировался в мэры Нижневартовска, а также — в областную Думу по списку «Единой России».

Новый владелец компании — депутат Думы Нижневартовска VI созыва от фракции ЛДПР. Хузину также принадлежит нефтесервисная компания «НефтьЭнергоСтрой», выручка которой в прошлом году достигла 3,2 млрд, чистая прибыль составила 121 млн рублей. Изначально она была зарегистрирована в ХМАО, но в 2016 году также прописалась в Сабинском районе.

Сбер банкротит «Челны-мясо»

В автограде открыли производство по делу о банкротстве компании «Челны-мясо». Иск против мясокомбината с суммой требований 113 млн рублей подал Сбербанк. Суд проверит обоснованность его заявления 9 сентября.

Предприятие было основано 22 года назад известным челнинским бизнесменом Фандусом Хафизовым. У него была обширная сеть поставок, продукция была представлена на полках федеральных ретейлеров. Некоторое время у комбината работали собственные одноименные магазины, но в 2023-м их закрыли, оставив лишь одну торговую точку — рядом с производством.

Имидж предприятия подкосила скандальная история 2018 года, когда в его продукции под маркой «Халяль» обнаружили свинину. Производство останавливали на время разбирательства, в дальнейшем деятельность возобновили — Комитет по халяль ДУМ РТ подтвердил отсутствие ДНК свиньи в продуктах компании протоколами испытаний лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных.

Прошлой весной мясокомбинат выкупил предприниматель Алмаз Мугинов, владелец челнинских стройфирм «Град» и «Асман-М». В свое время он выступал ликвидатором Зеленодольского молочного комбината, принадлежавшего агрокомплексу «Ак Барс» (входит в агропромышленный блок одноименного холдинга Ивана Егорова). Но в последний год в работе компании наблюдались перебои: сотрудники жаловались на задержки зарплат, а на самом предприятии, по сообщениям местных СМИ, за долги отключили энергию. Выручка компании по итогам прошлого года сократилась на 11% — до 649 млн, чистая прибыль — на уровне 2023 года — 5,6 млн рублей.

К другим новостям экономики и бизнеса. Опрошенные «Реальным временем» девелоперы оценили снижение ключевой ставки ЦБ на два процентных пункта — до 18%. Пока оно не способно воскресить ипотечное кредитование в России, но само событие добавило оптимизма застройщикам. Глобальных перемен на рынке в ближайшее время никто не ждет. Тяжелые времена для строительной отрасли не закончились. Но и депозиты стали чуть менее привлекательными для населения. О прогнозах на рынке недвижимости и ожиданиях участников рынка — в материале аналитической службы издания.

С августа в России отменили действовавший 30 лет запрет создавать фирмы-«матрешки» — когда одна компания владеет 100% другой, а та — 100% третьей. Сейчас юрлица и физлица могут учреждать такие структуры и быть их единственными участниками. Запрет вводили в рамках борьбы с уходом бизнеса от налогов и чтобы препятствовать его владельцам увиливать от субсидиарной ответственности. Снятие ограничения обосновали тем, что в текущих условиях такой способ «упаковки» компаний позволяет обходить другие запреты — санкционные. Положительные и отрицательные последствия изменения законодательства изучили эксперты «Реального времени».