Детский новогодний шоколадный подарок в России подорожал на 14,7%

На увеличение стоимости повлиял рост цен на какао-бобы

Фото: Динар Фатыхов

За последние 12 месяцев средняя стоимость детского шоколадного новогоднего подарка в России увеличилась на 14,7%, до 450 рублей. Такую сумму озвучил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, его цитирует РИА «Новости».

— По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей, — сказал Тренин.

Спикер добавил, что вес «сладкой коробочки» составляет 550 граммов: 150 граммов натуральных шоколадных конфет, 150 граммов зефира, 100 граммов шоколада, 100 конфет в глазури и 50 граммов карамели.

По его словам, в основном сладкий подарок подорожал из-за роста цен на какао-бобы — основное сырье для шоколада.

Причем недавнее падение цен на какао-бобы еще не успело отразиться на стоимости сладкого подарка, так как производственный цикл от закупки сырья до появления готового шоколада на полке занимает около полугода, объяснил эксперт.

Ранее аналитики назвали сумму, которую россияне тратили в месяц в 2025 году.

Никита Егоров