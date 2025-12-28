В Татарстане за год закрылось 57 банковских офисов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в 2025 году закрылось 57 банковских офисов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Центробанка России.

Больше всего банковских офисов за текущий год закрылось в Краснодарском крае (99) и в Республике Крым (88). Также значительно количество таких помещений закрылось в Оренбургской области (65), Санкт-Петербурге (65) и Башкирии (63).

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с начала 2025-го закрылось 59 банковских офисов, в Воронежской области — 50 офисов, в Волгоградской области — 49 офисов, а в Пермском крае — 48 офисов.

По статистике ЦБ РФ, на начало декабря 2025 года в России насчитывается 22 530 отделений банков. Причем в 10 регионах страны количество банковских офисов увеличилось.

Никита Егоров