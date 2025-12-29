Инвестиционный бюджет РЖД превысит 700 млрд рублей в 2026 году

Из них 531,4 млрд рублей выделят на поддержку инфраструктуры и повышение уровня безопасности перевозок пассажиров и грузов

Сегодня, 29 декабря, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел заседание совета директоров. Советом утверждены ключевые финансовые показатели и направления развития железнодорожной компании на следующий год, сообщила компания.

Инвестиционная программа компании составит 713,6 млрд рублей. Из них 531,4 млрд рублей выделят на поддержку инфраструктуры и повышение уровня безопасности перевозок пассажиров и грузов. Значительная сумма, около 288 миллиардов рублей, пойдет на капитальный ремонт путей и модернизацию подвижного состава.

Кроме того, руководство РЖД предусмотрело выделение значительных средств на развитие транспортной сети: почти 120 млрд рублей будут направлены на строительство высокоскоростных магистралей, еще 62,2 млрд рублей пойдут на улучшение существующей инфраструктурной базы железных дорог.

