Глава Центробанка Ирана подал в отставку на фоне роста курса доллара

Беспрецедентный рост курса доллара объяснили общим состоянием иранской экономики

Фото: Анастасия Фартыгина

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты. О его уходе сообщил замглавы администрации президента по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, чьи слова приводит Nour News.

— Возможно, президент согласится с этой отставкой, но окончательное решение будет принято в рамках макроэкономических соображений», — сказал Табатабаи.

По его словам, президент регулятора Абдул Насер Хеммати станет главой Центробанка, который ранее был министром экономики, а при президенте Хасане Рухани руководил ЦБ.

Беспрецедентный рост курса доллара Табатабаи объяснил общим состоянием иранской экономики и «временным возбуждением на рынке, которое утихнет, и ситуация стабилизируется».

При этом спикер отметил, что контроль за обменным курсом не всегда ограничивается сменой главы Центробанка. Причем, по его словам, правительство уже приняло конкретные меры для управления этой ситуацией.

Никита Егоров