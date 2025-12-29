Банк России рассматривает возможность паузы в снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил о вероятной необходимости сделать паузы при снижении ключевой ставки. По данным регулятора, для достижения цели по стабилизации инфляции требуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики.

В резюме обсуждения ключевой ставки отмечается, что на прогнозном горизонте преобладают проинфляционные риски. При этом участники обсуждения подчеркнули отсутствие направленного сигнала об изменении ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Регулятор также указал, что сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне до марта может быть неоправданным. Это может привести к чрезмерному охлаждению экономики и существенному отклонению инфляции от целевых показателей. Банк России подчеркнул необходимость минимизации циклических колебаний выпуска для обеспечения устойчивой стабилизации инфляции.

Напомним, что 19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку до 16%. Это решение совпало с основным рыночным консенсусом мнений, хотя могло быть значительно мягче на фоне последних данных по инфляции в ноябре, сообщил «Реальному времени» начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Подробнее о последствиях и прогнозах — в материале «Реального времени».

