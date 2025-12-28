Названа средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России

Дороже всего будет стоить икра

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Приготовление одного бутерброда с красной икрой к Новому году в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей. При подсчете эксперты проанализировали 1,7 млн чеков для икры и 5,6 млн чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года, пишет РИА «Новости».

Аналитики учли, в состав данного закусочного блюда входит 10 граммов икры, 10 граммов сливочного масла и 30 граммов хлеба.

Отмечается, что набор продуктов для бутерброда в магазине обойдется в 3,3 тыс. рублей. Дороже всего будет стоить икра (почти 3 тыс. рублей за 200 граммов), а дешевле всего — хлеб (78 рублей). Брикет сливочного масла в 180 граммов стоит в среднем 283 рубля.

Ранее сообщалось, что производство красной икры в России увеличилось на 30—35% в 2025 году.

Никита Егоров